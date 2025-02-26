شكرا لمتابعة خبر عن عقيل العقيل: انتهاء الموجة الباردة واستمرار الطقس البارد بشكل عام.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد محلل الطقس في الأرصاد، عقيل العقيل، أن الموجة الهوائية الباردة التي أثرت على مناطق الشمال ستنتهي اليوم، مشيراً إلى أن الطقس سيظل بارداً بشكل عام رغم انتهاء الموجة.

وأوضح العقيل، خلال تصريحاته لقناة “الإخبارية”، أن هناك حالة جوية سريعة متوقعة تؤثر على وسط وشرق المملكة في الخامس من رمضان، حيث قد تشهد هذه المناطق أمطاراً خفيفة.

وأضاف أن درجات الحرارة ستبدأ بالارتفاع تدريجياً مع نهاية شهر رمضان المبارك وبداية شهر أبريل، مما يشير إلى تحسن الأجواء تدريجياً.

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