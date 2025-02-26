اخبار السعوديه

الأمير تركي الفيصل: مستقبل العالم العربي لا يدعو للتفاؤل.. فيديو

0 نشر
0 تبليغ

الأمير تركي الفيصل: مستقبل العالم العربي لا يدعو للتفاؤل.. فيديو

شكرا لمتابعة خبر عن الأمير تركي الفيصل: مستقبل العالم العربي لا يدعو للتفاؤل.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد رئيس مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية الأمير تركي الفيصل، أن مستقبل العالم العربي لا يدعو للتفاؤل ومفتوح على كافة الاحتمالات.

وقال الأمير تركي الفيصل، خلال أسبوع الرياض لتسوية المنازعات، أن النظام الدولي يعيش حالة اضطراب، وعلينا مواجهة التحديات والأزمات للوصول إلى الاستقرار.

وأضاف: “تراجع الحرية الاقتصادية سيعيق تقدم العولمة الاقتصادية ما يستدعي تضخم الحاجة لأطر قانونية جديدة”.

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا