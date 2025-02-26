شكرا لمتابعة خبر عن الأمير تركي الفيصل: مستقبل العالم العربي لا يدعو للتفاؤل.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد رئيس مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية الأمير تركي الفيصل، أن مستقبل العالم العربي لا يدعو للتفاؤل ومفتوح على كافة الاحتمالات.

وقال الأمير تركي الفيصل، خلال أسبوع الرياض لتسوية المنازعات، أن النظام الدولي يعيش حالة اضطراب، وعلينا مواجهة التحديات والأزمات للوصول إلى الاستقرار.

وأضاف: “تراجع الحرية الاقتصادية سيعيق تقدم العولمة الاقتصادية ما يستدعي تضخم الحاجة لأطر قانونية جديدة”.