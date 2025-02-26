متضمنةً شريحة خضراء لأول مرة ..إتمام طرح سندات دولية مقومة باليورو ضمن برنامج سندات حكومة السعودية الدولي بقيمة إجمالية بلغت 2.25 مليار يورو 

أعلن المركز الوطني لإدارة الدين الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين للإصدار الدولي للسندات المقومة بعملة اليورو، ضمن برنامج سندات حكومة المملكة العربية السعودية الدولي، حيث وصل إجمالي حجم طلبات الاكتتاب إلى ما يقارب 10 مليار يورو، لتتجاوز نسبة التغطية الإجمالية أربعة أضعاف إجمالي الإصدار الذي بلغ 2.25 مليار يورو (ما يعادل حوالي 8.86 مليار ريال سعودي) المقسّم على شريحتين إحداهما خضراء.

بلغت الشريحة الخضراء 1.5 مليار يورو (ما يعادل حوالي 5.90 مليار ريال سعودي) لسندات مدتها 7 سنوات تستحق في عام 2032م، فيما بلغت الشريحة الأخرى 750 مليون يورو (ما يعادل حوالي 2.96 مليار ريال سعودي) لسندات مدتها 12 سنة تستحق في عام 2037م.

ويعد هذا الإصدار أول إصدار لحكومة المملكة يتضمن شريحة خضراء، ويأتي ضمن إحدى مبادرات برنامج تطوير القطاع المالي الهادفة لدعم توجهات المملكة الطموحة نحو تحقيق الاستدامة والوصول إلى الحياد الصفري، وإبراز جهود المملكة في هذه المجالات للمستثمرين والمشاركين في السوق، ليجسّد خطوة مهمة نحو تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

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