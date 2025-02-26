1300 مخالفة للنقل البري يوميا

سجلت مخالفات النقل البري خلال يناير الماضي نموا بـ47%، ونمو مخالفات النقل البحري 27%، إذ بلغت مخالفات النقل البري 39.084 مخالفة، بواقع 1300 مخالفة يوميًا، مقابل 63 مخالفة للنقل البحري، وارتفعت الإنذارات المسجلة للمخالفين 41%، في وقت فاقت مخالفات النقل البري في منطقة الرياض 10 منطقة مجتمعة، ممثلة في: الباحة، والحدود الشمالية، والجوف، وحائل، وجازان، وعسير، ونجران، والقصيم، وتبوك، والمدينة المنورة بـ40%.

عملية فحص

كشف تقرير الهيئة العامة للنقل لشهر يناير الماضي تنفيذ 367.328 عملية فحص، وتصدرت عمليات الفحص لأنشطة النقل البري العمليات، حيث بلغ إجمالي عمليات الفحص للنقل البري 355.469 ألف عملية، ومعدل الامتثال 92%، وحلت عمليات الفحص للنقل البحري ثانيا، بإجمالي 11.646 عملية فحص ومعدل امتثال 99%، وعمليات الفحص للنقل السككي ثالثا، بإجمالي 203 عملية، وبلغ معدل الامتثال 100%، وتم إصدار 8689 إنذارًا للمخالفين، وبلغ إجمالي مخالفات أنشطة النقل 39.147 مخالفة، منها 39.084 مخالفة للنقل البري، مقابل 63 مخالفة للنقل البحري.

3 مخالفات

تمثلت أبرز مخالفات أنشطة النقل في: تشغيل شاحنة غير مسجلة في المملكة للنقل الداخلي دون موافقة الهيئة، وتشغيل مركبة نقل دون بطاقة تشغيل، وعدم وجود وثيقة نقل للبضاعة. وتم منح المخالفين 10 أيام مهلة تصحيحية قبل إيقاع المخالفة بحقهم، وتصدرت منطقة مكة المكرمة مخالفات النقل البحري، بإجمالي 29 مخالفة بـ46%، وحلت جازان ثانيًا، بإجمالي 19 مخالفة بـ30%، والمنطقة الشرقية ثالثًا، بإجمالي 14 مخالفة بـ22%، وتبوك رابعًا، بإجمالي مخالفة وحيدة بـ2%.

%40 الرياض

استحوذت منطقة الرياض على النصيب الأكبر من مخالفات النقل البري، حيث بلغ إجمالي المخالفات بها 15.551 مخالفة بـ40%، وحلت منطقة مكة المكرمة ثانيًا، بإجمالي 12.491 مخالفة بـ32%، والشرقية ثالثًا، بإجمالي 3537 مخالفة بـ9%، والمدينة المنورة رابعًا، بإجمالي 1695 مخالفة بـ4%، والقصيم خامسًا، بإجمالي 1472 مخالفة بـ3.76%، وعسير سادسًا، بإجمالي 1116 مخالفة بـ3%، وتبوك سابعًا، بإجمالي 860 مخالفة بـ2%.

الباحة الأقل

سجلت منطقة الباحة أقل المناطق مخالفات لأنشطة النقل البري، حيث بلغت 200 مخالفة بـ0.51%، وحلت الحدود الشمالية ثانيًا بإجمالي 288 مخالفة بـ0.73%، وحائل ثالثًا بإجمالي 295 مخالفة بـ0.75%، والجوف رابعًا بإجمالي 435 مخالفة بـ1.11%، وجازان خامسًا بإجمالي 547 مخالفة بـ1.39%، ونجران سادسًا بإجمالي 597 مخالفات بـ1.52%.

فحص ومخالفات

%47 مخالفات النقل البري

%27 مخالفات النقل البحري

367 ألف عملية فحص

8689 إنذارات مسجلة للمخالفين

مخالفات الرياض تفوق 10 مناطق

أكثر المناطق مخالفات

الرياض: 40%

مكة المكرمة: 32%

الشرقية: 9%

المدينة المنورة: 4%

القصيم: 3.76%

عسير: 3%

تبوك: 2%

أقل المناطق مخالفات

الباحة: 200

الحدود الشمالية: 288

حائل: 295

الجوف: 435

جازان: 547

نجران: 597

مخالفات النقل البحري:

مكة المكرمة: 46%

جازان: 30%

الشرقية: 22%

تبوك: 2%