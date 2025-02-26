السعودية | “أمين التحالف الإسلامي” يبحث مع رئيس الأركان العامة للجيوش في كوت ديفوار محاربة الإرهاب

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

استقبل معالي رئيس الأركان العامة للجيوش بجمهورية كوت ديفوار الفريق لاسينا دومبيا، اليوم في مقر رئاسة الأركان العامة للجيوش بالعاصمة أبيدجان، الأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي، والوفد المرافق له, لتعزيز التعاون العسكري والأمني في مجال محاربة الإرهاب.

استعرض اللواء المغيدي خلال اللقاء الدور المحوري الذي يقوم به التحالف الإسلامي في دعم الدول الأعضاء وتعزيز قدراتها في التصدي للإرهاب والتطرف، مشيرًا إلى أن التحالف يعمل على إطلاق مجموعة من المبادرات الإستراتيجية المزمع تنفيذها في كوت ديفوار، والتي تشمل برامج تدريبية، ودورات متخصصة، ودعم فني وتقني لمحاربة الإرهاب وتمويله.

وأوضح الأمين العام للتحالف الإسلامي أن التحالف يحرص على إقامة شراكات قوية مع الدول الأعضاء والمنظمات الدولية والإقليمية، ويعمل على إيجاد حلول شاملة ومستدامة لمحاربة الإرهاب، انطلاقًا من نهج متكامل يشمل الأبعاد الفكرية والإعلامية والمالية والعسكرية.

من جانبه، أكد رئيس الأركان العامة للجيوش بجمهورية كوت ديفوار على أهمية الدور الذي يلعبه التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب في دعم الدول الأعضاء من خلال تقديم المساعدات الفنية والتدريبية وبناء القدرات العسكرية والأمنية، مشيرًا إلى أن جمهورية كوت ديفوار تسعى لتعزيز تعاونها مع التحالف في مواجهة التهديدات الإرهابية التي تواجه المنطقة.

تأتي هذه الزيارة في سياق الجهود التي يبذلها التحالف لتعزيز برامج محاربة الإرهاب في الدول الأعضاء، حيث من المقرر أن تشمل المبادرات المطروحة في كوت ديفوار سلسلة من البرامج التدريبية المتخصصة في مجال محاربة تمويل الإرهاب، ضمن إطار “مبادرة بناء الإستراتيجية”، التي تهدف إلى تعزيز قدرات الجهات الأمنية والعسكرية في التعامل مع التهديدات الإرهابية والتحديات المرتبطة بها.

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