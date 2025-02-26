السعودية | اليوم.. “المرور” تطرح المزاد الإلكتروني للوحات المميزة عبر “أبشر”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أوضحت الإدارة العامة للمرور، أنه سيتم اليوم الأربعاء، طرح مزاد اللوحات الإلكتروني عبر منصة أبشر، التي تمكّن الراغبين في شراء اللوحات المميزة من المشاركة في المزاد إلكترونياً.

وأعلنت في تغريدة على “إكس”، طرح المزاد الذي سيستمر حتى غد الخميس 27 فبراير 2025.