شكرا لمتابعة خبر عن افتتاح محطة قصر الحكم بقطار الرياض رسميًا.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - انطلقت “محطة قصر الحكم” ضمن شبكة قطار الرياض، ابتداءً من الساعة السادسة من صباح اليوم الأربعاء، حيث تُعدُ إحدى المحطات الأربع الرئيسية في الشبكة.

وتُعد المحطة مركزًا حيويًا يربط بين “المسار الأزرق والبرتقالي” من القطار مع شبكة الحافلات، ويخدم المنشآت الإدارية والقصور والساحات والأسواق التاريخية والمراكز التجارية والمواقع السياحية وسكان الأحياء في منطقة قصر الحكم بوسط مدينة الرياض.

وتتميز “محطة قصر الحكم” بتصميمها الذي يمزج بين الأصالة والمعاصرة، والمستوحى من مبادئ “العمارة السلمانية، الذي يشتمل على “ستار فولاذي” لامع يربط بصريًا بين مستويات المحطة المتعددة ومحيطها الخارجي، ويُسهم في انعكاس ضوء النهار إلى داخل المحطة، في الوقت الذي يوفر فيه الظل للمناطق والمسطحات المفتوحة المحيطة بالمحطة.