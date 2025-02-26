شكرا لمتابعة خبر عن ‎توصية بإلغاء اشتراط تصريح المصريات المسافرات إلى المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - شددت هيئة مفوضى مجلس الدولة، بالدائرة الأولى للحقوق والحريات، على إلغاء القرار الصادر من الإدارة العامة للجوازات والهجرة باشتراط حصول فئات من النساء على تصريح مسبق بالسفر إلى المملكة .

وجاء ذلك ممن وصفتهم بالفئات الدنيا، ومن كتب بخانة العمل لديهن ربة منزل والحاصلة على دبلوم – ومن هى بدون عمل الراغبات فى السفر إلى المملكة لأغراض الزيارة والعمل والتأكد من جدية مبررات سفرهن.

يُذكر أن تلك الدعوى، قد طالبت بإلغاء التمييز ضد النساء والتفرقة بين فئات المجتمع، وإلغاء اعتبار أن هناك طبقات ومهن دنيا مع إلزام الإدارة بحظر التصنيف والتمييز بين الفئات، وعدم النظر إلى بيانات الحالة الوظيفية والاجتماعية والجنس فى إصدار قراراتها ومعاملاتها.