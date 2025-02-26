قاعدة بيانات للمنتجات العلاجية المسحوبة

أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء أن السحب الطوعي الذي تنفذه المنشآت الغذائية بشكل استباقي لسحب منتجاتها من الأسواق عند علمها أو شكّها في وجود أي خلل يتعلق بها، يساعد في حماية صحة المستهلكين، وضمان جودة وسلامة المنتجات المتداولة.

وأشارت إلى أن سحب المنتجات طوعيًا ممارسة عالمية تُطبّقها المنشآت الغذائية تحت إشراف الجهات الرقابية لضمان سلامة المستهلكين، ولا يُسقط هذا الإجراء المسؤولية القانونية تجاه المنشأة عن أي أضرار قد تنشأ بسبب المنتج، وذلك وفقًا للأنظمة واللوائح المعمول بها.

وتنشر الهيئة إجراءات الاستدعاء في قاعدة بيانات قابلة للبحث لضمان وصول الجمهور إلى المعلومات حول المنتجات العلاجية التي تم استدعاؤها من السوق المحلية، مؤكدة أن إجراء الاستدعاء هو المصطلح المستخدم لوصف إجراء تم اتخاذه لحل مشكلة في منتج قيد الاستخدام حاليًا أو متاح للاستخدام بسبب أوجه قصور في جودته أو سلامته أو فعاليته، قد يتم استدعاء منتج أو دفعات محددة، أو اتخاذ إجراء تصحيحي وتوزيعه مرة أخرى، أو إعطاء تعليمات استخدام خاصة، أو التحذير من مخاطر معينة دون سحب المنتج.

مخاطر صحية

يعكس هذا الإجراء التزام المنشأة بنظام الغذاء ولائحته التنفيذية، والحرص على سمعتها وسلامة عملائها، حيث تلجأ المنشآت إلى السحب الطوعي إما بسبب اكتشاف حالة تلوث للمنتج، أو في حال وجود مشاكل بالجودة، وعدم التزام المنتج بالمعايير المعتمدة، أو عند وجود أخطاء في البطاقة الغذائية أو المعلومات المدونة على المنتج، أو بسبب عيوب في التغليف أو التصنيع قد تعرض المستهلكين لمخاطر صحية أو تؤثر على سلامة المنتج.

نطاق التوزيع

تتولى الهيئة العامة للغذاء والدواء الإشراف على عملية السحب، وذلك بعد تلقيها البلاغ من المنشأة بشأن عزمها على سحب منتجاتها طوعيًا، وتوضيح الأسباب الداعية لذلك، مع تقديم بيانات حول كميات المنتج المسحوب ونطاق التوزيع والإجراءات المتبعة، حيث تتابع «الهيئة» العملية لضمان تنفيذها وفقًا للمعايير المعتمدة التي تضمن خلو الأسواق من هذه المنتجات، وبيّنت «الهيئة» أنه في حال تطلب الأمر نشر تحذير رسمي، ستقوم بالإشارة إلى مبادرة المنشأة في تنفيذ السحب، واتخاذ الإجراءات المناسبة لسحب المنتج من الأسواق.

إجراء الاستدعاء

- مصطلح لوصف إجراء حل مشكلة في منتج قيد الاستخدام.

- وجود أوجه قصور في جودة أو سلامة أو فعالية المنتج.

- استدعاء منتج أو دفعات محددة.

- اتخاذ إجراء تصحيحي وتوزيعه مرة أخرى.

- إعطاء تعليمات استخدام خاصة.

- التحذير من مخاطر معينة دون سحب المنتج.