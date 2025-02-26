تبصرة مبادرة توعوية بالمسجد الحرام

وأوضحت الوكالة أنها أعدت سلسلة رمضانية نوعية لإثراء تجربة القاصدين وتعظيم آداب الشهر الفضيل، إضافة إلى خطة متكاملة لخدمة قاصدات المسجد الحرام واستقبالهن بالحفاوة والترحيب، وإثراء تجربتهن طوال الشهر الكريم؛ وفق منظومة خدمات إثرائية متكاملة لتلبية احتياجات القاصدات.
يذكر أن وكالة الشؤون النسائية بالمسجد الحرام، أعلنت جاهزيتها لتنفيذ الخطة التشغيلية لموسم شهر رمضان المبارك لعام 1446هـ؛ لخدمة قاصدات المسجد الحرام، وإثراء تجربتهن التعبُّدية؛ ورسمِ مسار إثرائي فعّال للخطط والمهام التي سيتم تنفيذها، وتحديد آلية عمل استثنائية؛ لضمان توفير أرقى الخدمات، وتيسير أداء العبادات والنُّسك لقاصدات المسجد الحرام في شهر رمضان.
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