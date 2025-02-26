شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تعيد الهيكلة.. إلغاء مكاتب الإشراف والقبول واستحداث الإدارة المدرسية والان نبدء بالتفاصيل



وأوضحت الوزارة أن التعديلات الجديدة تضمنت إلغاء قسم أمانة التعليم، ومكاتب التعليم «المعروفة سابقًا بالإشراف التربوي»، وإدارة دعم الخدمات المساندة لإدارات ومكاتب التعليم، ووحدة القبول. الدمام - شريف احمد - كشفت وزارة التعليم عن تغييرات جذرية في الدليل التنظيمي لإدارات التعليم للعام الدراسي 1446 هـ ، شملت إلغاء عدد من الإدارات والأقسام، وإعادة هيكلة وحدات تنظيمية أخرى، بهدف تعزيز كفاءة الأداء ورفع مستوى التكامل بين الإدارات التعليمية، وتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 في تطوير قطاع التعليم.وأوضحت الوزارة أن التعديلات الجديدة تضمنت إلغاء قسم أمانة التعليم، ومكاتب التعليم «المعروفة سابقًا بالإشراف التربوي»، وإدارة دعم الخدمات المساندة لإدارات ومكاتب التعليم، ووحدة القبول.





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وأرجعت الوزارة هذه الخطوة إلى سعيها لتبسيط الإجراءات الإدارية وتقليل التداخل في المهام بين الإدارات المختلفة، مما يسهم في رفع كفاءة العمل الإداري وتحسين آليات التنفيذ.

وفي المقابل، استحدثت الوزارة قسم الإدارة المدرسية، وأُلحق بإدارة أداء التعليم.

وأشارت الوزارة إلى أن القسم الجديد سيتولى مسؤولية ضمان كفاءة العمليات الإدارية والتخطيطية في المدارس، والإشراف على عمليات التقويم الدوري للأداء الوظيفي لمديري المدارس، وإعداد وتنفيذ خطط تطوير الأداء الإداري للمدارس، مع التركيز على دعم المدارس ذات الأداء المنخفض. كما سيعنى القسم بمتابعة الأداء الوطني في مجال التعليم العام وتحليل البيانات الخاصة بالمؤشرات التعليمية.

استحداث وحدة جديدة



استحدثت الوزارة وحدة ”دعم التميز المدرسي“، وربطتها مباشرة بالمساعد للشؤون التعليمية. وأكدت الوزارة أن هذه الوحدة تهدف إلى تعزيز جودة الأداء التعليمي ودعم المدارس في تحقيق معايير التميز، من خلال إعداد وتنفيذ خطط سنوية لدعم التميز، وإجراء تقييمات دورية، ومتابعة الاستفسارات المتعلقة بالتميز المدرسي.

وأكدت وزارة التعليم أن هذه التعديلات تأتي في إطار استراتيجيتها المستمرة لتطوير الأنظمة الإدارية واللوائح التنظيمية، بما يسهم في رفع جودة التعليم وتحقيق التكامل بين إدارات التعليم. وشددت الوزارة على التزامها بمواصلة تحسين السياسات والخطط الإدارية لضمان تحقيق أعلى مستويات الكفاءة والجودة في بيئة التعليم.