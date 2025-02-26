شكرا لقرائتكم خبر عن طرق حجز تذاكر قطار الحرمين السريع من الموقع أو التطبيق الإلكتروني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يصنف قطار الحرمين السريع بأنه من أسرع القطارات بالشرق الأوسط، فسرعته تصل إلى نحو 300 كيلومتر في الساعة، ويربط بين مكة المكرمة والمدينة المنورة، ما يسهم في تيسير عملية التنقل خاصة في مواسم الحج والعمرة، ما يمنح تجربة سفر أكثر راحة وأمانًا للمسافرين.

وحظيت "تذاكر قطار الحرمين" وكيفية الحجز بشكل إلكتروني، بنسبة بحث مرتفعة على محرك البحث العالمي "جوجل".

حجز تذاكر قطار الحرمين



ويمكن حجز تذاكر قطار الحرمين السريع من خلال الموقع الرسمي أو التطبيق الإلكتروني.

الحجز من خلال التطبيق

- فتح تطبيق قطار الحرمين السريع.

- الاطلاع على جدول الرحلات والمواعيد المتاحة.



- إدخال البيانات المطلوبة (محطة المغادرة والوصول درجة السفر وعدد المسافرين).

- الاطلاع على قيمة التذكرة ودفعها باستخدام وسائل الدفع المتاحة.

- طباعة التذكرة لاستخدامها عند الركوب في محطة المغادرة. وفرت الخطوط الحديدية السعودية "سار" خدمة قطار الحرمين السريع لتسهيل الانتقال بين مكة والمدينة عبر القطار.ويمكن حجز تذاكر قطار الحرمين السريع من خلال الموقع الرسمي أو التطبيق الإلكتروني.الحجز من خلال التطبيق- فتح تطبيق قطار الحرمين السريع.- الاطلاع على جدول الرحلات والمواعيد المتاحة.- إدخال البيانات المطلوبة (محطة المغادرة والوصول درجة السفر وعدد المسافرين).- الاطلاع على قيمة التذكرة ودفعها باستخدام وسائل الدفع المتاحة.- طباعة التذكرة لاستخدامها عند الركوب في محطة المغادرة.

الحجز من خلال الموقع

يمكن حجز التذاكر من خلال الموقع بكل سهولة، وفقًا لعدة شروط:

- على المسافر إحضار بطاقة الهوية الشخصية/ الإقامة عند السفر لتقديمها عند الطلب.

- يُمنع سفر الأطفال أقل من 12 عامًا إلا بوجود مرافق بالغ وتذكرة سفر.

- الأطفال دون سنتين، تصدر تذكرة فقط ويسافرون برفقة ذويهم على المقعد نفسه من أجل السلامة العامة.

- جميع التذاكر غير قابلة للتحويل، ولا يمكن استخدامها إلا من قبل الشخص المدون اسمه عليها.

- تُغلق مكاتب التذاكر قبل وقت المغادرة المحدد بـ 20 دقائق.

- تُغلق بوابات الصعود الداخلية للقطار قبل 10 دقائق من مغادرة القطار.