شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس.. استمرار موجة البرد مع فرصة هطول أمطار على عدة مناطق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الأربعاء على مناطق المملكة، استمرار الطقس باردًا إلى شديد البرودة، مع فرصة تكوّن الصقيع خلال ساعات الصباح على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية والجوف وحائل والقصيم، وكذلك الأجزاء الشمالية من منطقتي الرياض والشرقية.

كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق المدينة المنورة ومكة المكرمة والرياض ونجران، تمتد إلى الأجزاء الشرقية من منطقتي عسير والباحة.

في حين تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة مع فرصة هطول أمطار خفيفة على أجزاء من وسط وشرق المملكة.

البحر الأحمر

الرياح السطحية: شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20-42 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وشمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 12-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، تصل سرعتها إلى أكثر من 45 كم/ساعة باتجاه خليج العقبة، كذلك باتجاه مضيق باب المندب.



ارتفاع الموج: من متر ونصف إلى مترين على الجزأين الشمالي والأوسط، ومن نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي.

حالة البحر: متوسط الموج إلى مائج على الجزأين الشمالي والأوسط، وخفيف إلى متوسط الموج على الجزء الجنوبي.

الخليج العربي

الرياح السطحية: شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي، وشمالية غربية إلى غربية على الجزأين الأوسط والجنوبي بسرعة 20-45 كم/ساعة.

ارتفاع الموج: من متر إلى مترين ونصف على الجزأين الأوسط والجنوبي.

حالة البحر: متوسط الموج إلى مائج.



موجة باردة

نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس من موجة باردة على أجزاء من 4 مناطق خلال ساعات الصباح الباكر اليوم الأربعاء.

وبدأت الظاهرة الساعة 3 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 9 من صباح الأربعاء.

وتتمثل التأثيرات المصاحبة في انخفاض درجات الحرارة من صفر إلى 3 درجات مئوية تحت الصفر، وتكوّن الصقيع.

أماكن الموجة

المنطقة الشرقية: حفر الباطن.

تبوك: جبل اللوز وحالة عمار وعلقان.

الجوف: دومة الجندل وسكاكا والقريات وطبرجل.

الحدود الشمالية: العويقيلة وعرعر ورفحاء وطريف.

