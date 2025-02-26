شكرا لمتابعة خبر عن الأمير عبدالرحمن بن مساعد: الأم تحبك دون مقابل لكن الأبوة فيها شيء من الأنانية.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تحدث الأمير عبدالرحمن بن مساعد عن حب الأم الغير مشروط، مشيرًا إلى أن الأم هي الشخص الوحيد الذي يحبك دون انتظار مقابل .

وقال خلال لقاء تليفزيوني: الشخص الوحيد اللي يحبك من غير سبب هو أمك ومو منتظرة منك مقابل، الأب على فكرة ينتظر منك مقابل.

وتابع: الأبوة فيها أنانية لانك شايل اسمه والأم أنت مو شايل اسمها، وما سمعت عن أم تخلت عن أولادها إلا إذا كانت مختلة.