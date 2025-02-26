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الأمير عبدالرحمن بن مساعد: الأم تحبك دون مقابل لكن الأبوة فيها شيء من الأنانية.. فيديو

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الأمير عبدالرحمن بن مساعد: الأم تحبك دون مقابل لكن الأبوة فيها شيء من الأنانية.. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - تحدث الأمير عبدالرحمن بن مساعد عن حب الأم الغير مشروط، مشيرًا إلى أن الأم هي الشخص الوحيد الذي يحبك دون انتظار مقابل .

وقال خلال لقاء تليفزيوني: الشخص الوحيد اللي يحبك من غير سبب هو أمك ومو منتظرة منك مقابل، الأب على فكرة ينتظر منك مقابل.

وتابع: الأبوة فيها أنانية لانك شايل اسمه والأم أنت مو شايل اسمها، وما سمعت عن أم تخلت عن أولادها إلا إذا كانت مختلة.

مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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