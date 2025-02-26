شكرا لمتابعة خبر عن حكم تغطية القبر بالإسمنت خوفًا من الانجراف؟ الشيخ السليمان يوضح .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أجاب الشيخ عبد السلام السليمان، عضو هيئة كبار العلماء، على سؤال جاء فيه : “ما حكم وضع الأسمنت على قبر الميت خوفاً من أن تجرفه الأمطار؟ ” .

وقال الشيخ السليمان، خلال استضافته عبر قناة «السعودية»، إن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يجصص القبر، وأن يقعد عليه، أو يبنى عليه.

وأردف: “في بعض المناطق تكون التربة غير متماسكة، ولا حرج في ذلك أن يوضع داخل القبر بعض الحواجز أو البلوك وبعض الأسمنت، والكراهة تزول عند وجود حاجة لذلك”.

كما أكد على أنه لا يصلح تجصيص القبور بشكل كامل أو وضع الأسمنت عليها .