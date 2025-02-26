شكرا لمتابعة خبر عن حكم صلاة النافلة في البيت بالملابس الداخلية .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح الشيخ الدكتور سعد الخثلان، الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، حكم صلاة النافلة في البيت بالملابس الداخلية.

وقال “الخثلان” إن الصلاة ستكون صحيحة إذا ستر العورة، مشددا على ضرورة أن يأخذ الفرد الزينة في كل صلاة يصليها الإنسان حتى ولو كانت في منزله، وذلك بحسب ما ذكره في برنامح “منارات الهدى”.

وأضاف أنه يتوجب على الفرد أن يرتدي أحسن ملابسه عند صلاة النافلة، وأن يأخذ زينته في الصلاة.