شكرا لمتابعة خبر عن كيف ترصد الأقمار الصناعية في السماء؟ دليل مبسط للمراقبة الليلية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ، الأستاذ الدكتور عبدالله المسند أن هناك نوعين من الأقمار الصناعية، الأول يدور في مدارات ثابتة على ارتفاعات تصل إلى 35,200 كم، ويبقى مضاءً بأشعة الشمس على مدار 24 ساعة، لكنه لا يُرى بالعين المجردة بسبب بُعده الكبير وضعف انعكاس ضوئه.

وأوضح المسند أن النوع الثاني، وهو الأكثر شيوعًا، فيدور في مدارات منخفضة على ارتفاعات تتراوح بين 300 و1,300 كم، ويمكن رؤيته في السماء قبل شروق الشمس أو بعد غروبها لفترة تصل إلى 100 دقيقة، قبل أن يدخل في ظل الأرض ويختفي عن الأنظار.

وأبان أن الأقمار الصناعية في السماء لها مظاهر مختلفة، فتظهر كنقاط مضيئة تتحرك بسرعة وبخط مستقيم، دون أن تومض مثل النجوم.

وتختلف اتجاهاتها وسرعتها عن الطائرات، وتختفي فجأة عند دخولها منطقة الظل، وبعض الأقمار، مثل محطة الفضاء الدولية (ISS)، تتميز بسطوعها العالي ويمكن رصدها بسهولة.

وأكد أنه يمكن لعشاق الفلك استخدام تطبيقات الهواتف الذكية أو المواقع المتخصصة لمعرفة مواعيد مرور الأقمار الصناعية فوق منطقتهم، وأسمائها، واتجاهاتها، مما يسهل تتبعها بدقة.

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