شكرا لمتابعة خبر عن حكم سكب الماء في الخلاء .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالسلام السليمان حكم سكب الماء الحار في الخلاء.

وقال الشيخ السليمان خلال حديثه ببرنامج فتاوى على قناة السعودية: “بالنسبة لسكب الماء الحار في الخلاء، والمقصود منه الماء المغلي، وهذا ما بينه أهل العلم وشيخ الإسلام ابن تيمية أن سكب الماء الحار يؤذي الجن”.

وتابع الشيخ: “وإذا أراد الشخص أن يسكب شيئاً من الماء المغلي عليه أن يسمي الله قبل سكب الماء المغلي، وكذلك إذا دخل البيت يجب أن يسمي الله لأن تسمية الله فيها خير وبركة ” .

وأضاف الشيخ : ” إذا أراد الشخص في الصحراء أن يرمي حجراً عليه أن يسمي كذلك لأنه يؤذي الجن ” .

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