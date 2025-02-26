شكرا لقرائتكم خبر عن من بينها الشرقية.. موجة باردة على أجزاء من 4 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

أماكن الموجة الباردة

أتربة مثارة على الشرقية

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس من موجة باردة على أجزاء من 4 مناطق خلال ساعات الصباح الباكر اليوم الأربعاء.وتبدأ الظاهرة الساعة 3 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 9 من صباح الأربعاء.وتتمثل التأثيرات المصاحبة في انخفاض درجات الحرارة من صفر إلى 3 درجات مئوية تحت الصفر، وتكوّن الصقيع.المنطقة الشرقية: حفر الباطن.تبوك: جبل اللوز وحالة عمار وعلقان.الجوف: دومة الجندل وسكاكا والقريات وطبرجل.الحدود الشمالية: العويقيلة وعرعر ورفحاء وطريف.

نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس، من أتربة مثارة وارتفاع الأمواج على أجزاء من المنطقة الشرقية خلال فترة المساء، حتى ساعات الصباح من يوم الأربعاء.

وتستمر الأتربة المثارة على ذعبلوتن والأحساء والعديد وبقيق والجبيل والخبر والدمام والظهران والقطيف ورأس تنورة والأحساء والعديد وبقيق.



وتتمثل التأثيرات المصاحبة في رياح نشطة، وتدني مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات.

ارتفاع الأمواج

وتشهد أماكن أخرى من الشرقية ارتفاع الأمواج حتى الساعة 1 من صباح الأربعاء.

ويشمل التنبيه الجبيل والخبر والدمام والظهران والقطيف ورأس تنورة.

ويبلغ ارتفاع الأمواج من 2 إلى 2.5 متر، ويصاحبه رياح نشطة.