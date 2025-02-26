اخبار السعوديه

مواطن يجذب السياح بنقوشه الفنية على الأحجار في حائل .. فيديو

0 نشر
0 تبليغ

مواطن يجذب السياح بنقوشه الفنية على الأحجار في حائل .. فيديو

شكرا لمتابعة خبر عن مواطن يجذب السياح بنقوشه الفنية على الأحجار في حائل .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - استطاع الشاب أنس الشمري، وهو أحد أصحاب المحلات الحرفية في منطقة حائل، أن يجذب من خلال أعماله عددًا كبيرًا من السياح من أنحاء العالم.

وقال الشمري عبر قناة العربية: ” أقوم بنقش النقوش على الأحجار بشكلها الطبيعي، وأنا على علم بالحروف العربية القديمة التي تعود لأكثر من 5000 سنة قبل الميلاد ” .

وأضاف الشمري : “الحمد لله، وصلت أعمالي إلى خارج المملكة وبعضها وصل إلى أمريكا ” .

وتابع الشمري : ” أنا أبيع أعمالي وأترك للمشتري تحديد السعر، وفرحتي باقتناء الزبون لأعمالي أكبر من فرحتي بالمال ” .

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا