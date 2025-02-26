شكرا لمتابعة خبر عن مواطن يجذب السياح بنقوشه الفنية على الأحجار في حائل .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - استطاع الشاب أنس الشمري، وهو أحد أصحاب المحلات الحرفية في منطقة حائل، أن يجذب من خلال أعماله عددًا كبيرًا من السياح من أنحاء العالم.

وقال الشمري عبر قناة العربية: ” أقوم بنقش النقوش على الأحجار بشكلها الطبيعي، وأنا على علم بالحروف العربية القديمة التي تعود لأكثر من 5000 سنة قبل الميلاد ” .

وأضاف الشمري : “الحمد لله، وصلت أعمالي إلى خارج المملكة وبعضها وصل إلى أمريكا ” .

وتابع الشمري : ” أنا أبيع أعمالي وأترك للمشتري تحديد السعر، وفرحتي باقتناء الزبون لأعمالي أكبر من فرحتي بالمال ” .