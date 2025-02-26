شكرا لمتابعة خبر عن طلاب مبتعثون في أمريكا يحتفلون بيوم التأسيس ..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قرر عدد من الطلاب المبتعثين في الولايات المتحدة الأمريكية الاحتفال بيوم التأسيس على طريقتهم الخاصة.

وقام الطلاب الذين يدرسون في إحدى الجامعات الأمريكية بارتداء الزي الوطني الذي يعكس هويتهم الثقافية والتاريخية، ودعوا عدداً كبيراً من الأجانب لمشاركتهم هذه المناسبة الوطنية الهامة والتعرف على تاريخ المملكة العريق من خلالها.

وفي هذا الصدد، قالت مضيفة أمريكية لطلاب مبتعثين : ” اسمي مونيك وأنا الأم المضيفة لفتَيَين شابَين، كلاهما من المملكة وهم محمد وإبراهيم ، إنهما ممتعان للغاية وودودان ومحترمان جداً ، لقد قاما بدعوتي الليلة لحضور يوم تأسيس السعودية.”

وتابعت المضيفة : “هي تجربة جديدة لي ، وكما أحضرت ابني البالغ من العمر 11 عاماً الذي استمتع كثيراً بتعلم المزيد عن المملكة وثقافاتها المختلفة وعن الإسلام ” .

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