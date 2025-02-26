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استشاري: في شهر رمضان تزداد وسائل الاحتيال المختلفة.. فيديو

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استشاري: في شهر رمضان تزداد وسائل الاحتيال المختلفة.. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - يكشف الدكتور محمد مكني، أستاذ المالية والاستثمار بكلية الأعمال بجامعة الإمام، عن أسباب كثرة حالات هروب العاملات المنزليات واستغلال المواطنين في شهر رمضان.

وقال الدكتور مكني خلال حديثه بقناة : ” لا شك أن الاحتيال المالي قضية عالمية ولا تختص ببلد معين ، المشكلة أنها تتطور مع التقدم الذي يعيشه العالم، فالتقدم التكنولوجي هو عيد ميلاد للمحتال ، فالمحتال يحاول أيضًا تطوير وسائل الاحتيال المختلفة للوصول إلى الضحية ” .

وتابع الدكتور : ” في غالب الأحيان، تجد أن المحتال يلعب على وتر العاطفة واحتياجات الضحية، ولذلك تجده حذرًا في اختيار الضحية القادمة.”

وتابع أستاذ المالية: ” في شهر رمضان توجد وسائل احتيال مختلفة عن باقي الشهور، فالإنفاق في أوجه الخير يرتفع في هذا الشهر المبارك، ويبدأ المحتال بالدخول من هذه الأبواب ، أما مسألة استخدام الخادمات، فالعوائل تحتاج إلى الخادمات بشكل يومي، ويبدأ المحتال بالدخول من هذا الباب لعلمه أن هناك احتياجًا في هذا الشهر وقس على ذلك الاحتياجات الموسمية”.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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