شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الخارجية ونظيره اليوناني يبحثان تعزيز التعاون بين البلدين والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.