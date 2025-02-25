شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الخارجية ونظيره اليوناني يبحثان تعزيز التعاون بين البلدين والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - استقبل نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، اليوم في مقر الوزارة بالرياض، نائب وزير الخارجية ومسؤول الشؤون الدبلوماسية والاقتصادية والانفتاح اليوناني تاسوس خاجيفاسيليو، والوفد المرافق له.
وجرى خلال الاستقبال، استعراض سبل تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
حضر الاستقبال، سفير جمهورية اليونان لدى المملكة اليكسيس كونستانتوبولوس.
وجرى خلال الاستقبال، استعراض التعاون المشترك بين المملكة العربية السعودية والأمم المتحدة.
وجرى خلال الاستقبال، استعراض سبل تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
حضر الاستقبال، سفير جمهورية اليونان لدى المملكة اليكسيس كونستانتوبولوس.
نائب وزير الخارجيةسبق واستقبل نائب وزير الخارجية، في ديوان الوزارة بالرياض، مدير عام مكتب الأمم المتحدة في جنيف تاتيانيا فالوفايا.
وجرى خلال الاستقبال، استعراض التعاون المشترك بين المملكة العربية السعودية والأمم المتحدة.