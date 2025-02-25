محافظ جدة يدشن مشروع ملاعب حي الفلاح

وتجوّل المحافظ في مرافق الملاعب، واستمع إلى شرح عنها، حيث تمتد على مساحة 17.000 متر مربع، وتضم 3 ملاعب كرة قدم، وملعبين لكرة السلة، وملعب كرة طائرة، ومنطقة ألعاب للأطفال، ومضمار مشي بطول 300 متر، وممشى بطول 150 مترًا مجهزًا بأجهزة رياضية لذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى ساحات مفتوحة وجلسات متفرقة على طول الساحات.
ويهدف المشروع إلى إيجاد بيئة حضرية مثالية للسكان من خلال إنشاء حدائق وملاعب تُسهم في تعزيز أسلوب حياة صحي، وأنسنة المدينة، وتحسين جودة الحياة.
ويأتي هذا المشروع ضمن اتفاقية وقّعت بين أمانة جدة بالشراكة مع جمعية مراكز الأحياء بمحافظة جدة، وشركة «البيك»، في إطار إستراتيجيتها الهادفة إلى توفير بيئات رياضية وترفيهية مستدامة.
يُذكر أن المشروع يُقام على أراضي أمانة جدة، ونفذته شركة «البيك» للأنظمة الغذائية ومؤسسة أبو غزالة للتنمية المجتمعية، بينما تتولى «كفى»، ممثلةً في أكاديميتها الرياضية، تشغيل المشروع.
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