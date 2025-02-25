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محافظ جدة يدشن مشروع ملاعب حي الفلاح

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محافظ جدة يدشن مشروع ملاعب حي الفلاح

دشَّن محافظ جدة، الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، مشروع ملاعب حي الفلاح بحضور نائب أمين محافظة جدة المهندس علي بن محمد القرني، ومدير فرع وزارة بمنطقة مكة المكرمة عبدالعزيز بن عبود، والرئيس التنفيذي لشركة «البيك» للأنظمة الغذائية المحدودة المهندس رامي أبو غزالة، ونائب رئيس مجلس إدارة جمعية «كفى» الدكتور عبدالإله بن يحيى الحيفي.

وتجوّل المحافظ في مرافق الملاعب، واستمع إلى شرح عنها، حيث تمتد على مساحة 17.000 متر مربع، وتضم 3 ملاعب كرة قدم، وملعبين لكرة السلة، وملعب كرة طائرة، ومنطقة ألعاب للأطفال، ومضمار مشي بطول 300 متر، وممشى بطول 150 مترًا مجهزًا بأجهزة رياضية لذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى ساحات مفتوحة وجلسات متفرقة على طول الساحات.

ويهدف المشروع إلى إيجاد بيئة حضرية مثالية للسكان من خلال إنشاء حدائق وملاعب تُسهم في تعزيز أسلوب حياة صحي، وأنسنة المدينة، وتحسين جودة الحياة.

ويأتي هذا المشروع ضمن اتفاقية وقّعت بين أمانة جدة بالشراكة مع جمعية مراكز الأحياء بمحافظة جدة، وشركة «البيك»، في إطار إستراتيجيتها الهادفة إلى توفير بيئات رياضية وترفيهية مستدامة.

يُذكر أن المشروع يُقام على أراضي أمانة جدة، ونفذته شركة «البيك» للأنظمة الغذائية ومؤسسة أبو غزالة للتنمية المجتمعية، بينما تتولى «كفى»، ممثلةً في أكاديميتها ، تشغيل المشروع.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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