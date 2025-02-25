خطة تشغيلية للهلال الأحمر في رمضان

أطلقت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة الخطة التشغيلية لموسم العمرة خلال شهر رمضان المبارك لعام 1446هـ، وذلك ضمن الجهود المبذولة لتقديم الخدمات الإسعافية الطارئة لزوار وقاصدي المدينة المنورة بشكل عام، والمسجد النبوي الشريف بشكل خاص.

وأوضح مدير عام فرع الهيئة بالمدينة المنورة، الدكتور أحمد بن علي الزهراني، أن الخطة تهدف إلى تعزيز جاهزية الفرق الإسعافية وضمان سرعة الاستجابة للحالات الطارئة في المسجد النبوي والطرق المؤدية إلى المدينة، وتمتد فترة تنفيذها من 25 شعبان وحتى الخامس من شهر شوال.

وتتضمن الخطة، تشغيل 10 قطاعات عملياتية، وبعدد يصل إلى 90 وحدة إسعافية، تتضمن 54 مركبة إسعافية و20 فرقة تدخل سريع بمختلف أنواعها عبر الدراجات النارية والهوائية والكهربائية، و16 عربة قولف وعربات الاستجابة النوعية للكوارث وحالات تعدد الإصابات، مجهزة جميعها بأعلى المعدات والتقنيات الطبية والمتقدمة، إلى جانب الجاهزية التامة لخدمة الإسعاف الجوي، حيث يُشارك في تنفيذ هذه المهام أكثر من 700 موظف من مختلف التخصصات، لضمان تقديم الخدمات الإسعافية بكفاءة عالية.

كما تشهد الخدمات الإسعافية تكثيفًا خاصًا في المسجد النبوي خلال صلاة التراويح والتهجد، مع مضاعفة الجهود ليلة 27 من رمضان وليلة الختمة، إضافةً إلى تغطية صلاة العيد وزيارة الروضة الشريفة.

وجرى تعزيز القوى التشغيلية بما يتناسب مع أعداد المصلين، عبر الاستفادة من 1500 متطوع ومتطوعة، يعملون على مدار الساعة في مختلف ساحات وأقسام المسجد النبوي والمساجد الكبرى بالمدينة المنورة، بعد خضوعهم لدورات تدريبية متخصصة.

وتشمل الخطة، دعم مركز الترحيل الطبي وغرفة القيادة والتحكم بأكثر من 70 فردًا، مستفيدين من أحدث الأنظمة التقنية التي تتيح استقبال البلاغات عبر الرقم 997 أو من خلال تطبيق «أسعفني» المتوفر بـ9 لغات، وتطبيق «توكلنا»، ويتم تمرير البلاغات إلكترونيًا للفرق الإسعافية الأقرب عبر برنامج المسعف الإلكتروني، لضمان سرعة مباشرة الحالات ونقلها إلى المستشفيات مع توفير تقرير إسعافي إلكتروني متكامل.

كما تتم متابعة جميع البلاغات ميدانيًا عبر برنامج القائد الميداني الإلكتروني، الذي يتيح إصدار التوجيهات الفورية للفرق العاملة على الأرض، مما يسهم في تحسين كفاءة الاستجابة، وتسريع عمليات الإنقاذ والإسعاف، ويشرف طبيًا على جودة الخدمات الطبية المقدمة 13 طبيبًا مناوبًا في غرفة التحكم الطبي.