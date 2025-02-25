زراعة عسير يحتفي بيوم التأسيس

وشهد الحفل كلمة وطنية للمدير العام، المهندس أحمد آل مجثل، وقصيدة للموظف الشاعر سعد بن أحمد الربعي، وتكريم الموظفين المتميزين والموظفين المتبرعين بأعضائهم، بالإضافة لموظفي ريف لإنجازاتهم في 2024. كذلك تكريم العاملين في نظام السجل الزراعي المطور «حصر» بفرع الوزارة والمكاتب والوحدات التابعة بالمنطقة، لتحقيق منطقة عسير أعلى نسبة إصدار للسجلات الزراعية المطورة على مستوى المملكة. ثم عرضت مشاركة وطنية ليوم التأسيس لفرقة عسير، استمتع بها الموظفون، واستمعوا للقصائد الوطنية الملحنة.
آل مجثل قال: «لقد سعدنا بهذه المناسبة الغالية على نفس كل سعودي، وندعو الله أن يرحم مؤسسي هذا دوت الخليج العظيم، وأن يحفظ ولاة أمرنا ويحفظ بلادنا الطاهرة، وعلينا كسعوديين أن نغرس في نفوس أطفالنا وأبنائنا حب وطننا، ونذكرهم بيوم تأسيس أعظم وطن، بلد الخير والنماء والعدل والسلام، المملكة العربية السعودية».
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