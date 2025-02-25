جامعة الأميرة نورة تحتفي بيوم التأسيس

احتفَت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بـ"يوم التأسيس", بحزمة من الفعاليات التي نظَّمتها وكالات وعمادات وكليات الجامعة.

وشملت مظاهر الاحتفاء، حفلًا نظَّمته عمادة شؤون الطالبات بمشاركة منسوبات الجامعة كافة، متضمنًا لوحات فنية متعددة أبرزت الموروث الثقافي والتاريخي لتقاليد الزفاف في مختلف مناطق المملكة، وذلك من خلال لوحة فنية رئيسة بعنوان "أفراحنا يوم بدينا بين ماضٍ عريق وحاضرٍ تليد".

وصاحب الحفل معرض "يوم التأسيس.. معرض إرث يمتد إبداعًا"، الذي قدم لمحات فنية عن التراث السعودي الأصيل، إضافةً إلى معرض طلابي فني بعنوان "نجناج"، شاركت خلاله طالبات الأندية الطلابية في جامعة الأميرة نورة بأعمالٍ فنية إبداعية؛ لتسليط الضوء على الإرث التاريخي المتنوع للمملكة، وإبراز العروس السعودية، من خلال استعراض الأزياء والمجوهرات والطقوس التراثية والتقليدية التي كانت تُقام في حفلات الزفاف بمناطق المملكة المختلفة.

وخصَّصت عمادة شؤون الطالبات ضمن المعرض المصاحب جناحًا مستقلًا لعرض مشاريع طالبات الجامعة من برنامج "كسب"، الذي تُشرف عليه العمادة؛ بهدف تمكين طالبات وخرّيجات الجامعة من إطلاق مشاريعهنّ الريادية، وتعزيز دورهن في مسيرة التنمية، بما يسهم في دعم الابتكار وريادة الأعمال.

وتفاعلت كليات الجامعة مع مناسبة "يوم التأسيس" من خلال تخصيص أركان مستقلة وإطلاق مسابقات ثقافية للتعريف بثقافة وتاريخ المملكة الأصيل، وتوثيق جهود الأئمة وإنجازاتهم، وترسيخ الوحدة الوطنية بين أفراد المجتمع.