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شكرا لقرائتكم خبر عن "السعودي للإعلام" يستقطب خبراء عالميين لصياغة مستقبل القطاع والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - التقى رئيس المنتدى السعودي للإعلام محمد فهد الحارثي، في الرياض، بمجموعة من الخبراء الدوليين وقادة الإعلام، بهدف استكشاف التعاون الاستراتيجي وفرص إنتاج المحتوى المبتكر الذي يتماشى مع رؤية المملكة لتصبح قوة إعلامية عالمية.
وكان من بين الحاضرين الرئيس التنفيذي لشركة Wonderhouse Studios ديفيد إبراهام، ومؤسسة ArtCinema أماندا بالمر، ونائب الرئيس الأول لشركة Global Liberty روبرت ليجتون, والمخرج الحائز على جوائز متعددة جوردي مولا, ورئيس شركة Nippon Animation كازوكو إيشيكاوا.
وأكد الحارثي التزام المملكة بتعزيز منظومة إعلامية ديناميكية، مسلطًا الضوء على استثمار الدولة في المسرعات والحاضنات وصناديق الإنتاج المصممة لدعم الشراكات الدولية.
فيما أعرب الخبراء عن حماسهم للشراكات المحتملة، وخاصة في مجال الأفلام والرسوم المتحركة وتجارب الوسائط الغامرة.
ويمثّل الحوار خطوة مهمة في تعزيز مكانة المملكة العربية السعودية في صناعة الإعلام العالمية، وتمهيد الطريق للإنتاج المشترك، واتفاقيات توزيع المحتوى، وتبادل المعرفة بين اللاعبين المحليين والدوليين.
وكان من بين الحاضرين الرئيس التنفيذي لشركة Wonderhouse Studios ديفيد إبراهام، ومؤسسة ArtCinema أماندا بالمر، ونائب الرئيس الأول لشركة Global Liberty روبرت ليجتون, والمخرج الحائز على جوائز متعددة جوردي مولا, ورئيس شركة Nippon Animation كازوكو إيشيكاوا.
منظومة إعلامية ديناميكيةودارت المناقشات حول نماذج الإنتاج المشترك، والاستثمار في المحتوى عالي الجودة، ودمج التقنيات المتقدمة في الإنتاج الإعلامي.
وأكد الحارثي التزام المملكة بتعزيز منظومة إعلامية ديناميكية، مسلطًا الضوء على استثمار الدولة في المسرعات والحاضنات وصناديق الإنتاج المصممة لدعم الشراكات الدولية.
المشاريع الإعلامية العالميةكما تناول الاجتماع أهمية الذكاء الاصطناعي في إنشاء المحتوى، والمشهد المتطور لمنصات البث، ودور المملكة كمركز للمشاريع الإعلامية العالمية.
فيما أعرب الخبراء عن حماسهم للشراكات المحتملة، وخاصة في مجال الأفلام والرسوم المتحركة وتجارب الوسائط الغامرة.
ويمثّل الحوار خطوة مهمة في تعزيز مكانة المملكة العربية السعودية في صناعة الإعلام العالمية، وتمهيد الطريق للإنتاج المشترك، واتفاقيات توزيع المحتوى، وتبادل المعرفة بين اللاعبين المحليين والدوليين.