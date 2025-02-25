"اليوم" ترصد مواعيد أئمة الحرم المكي في رمضان 1446هـ 

شكرا لقرائتكم خبر عن "اليوم" ترصد مواعيد أئمة الحرم المكي في رمضان 1446هـ والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت وكالة شؤون الأئمة والمؤذنين بالمسجد الحرام عن جدول صلاتي التراويح والتهجد خلال شهر رمضان المبارك لعام 1446هـ، حيث يشارك نخبة من أئمة الحرم المكي في إمامة المصلين، مع تنظيم دقيق لمواعيد الصلوات وتوزيع الأئمة على مختلف الليالي، وخاصة في العشر الأواخر التي تشهد تكثيفًا لصلاة التهجد.
وسيؤم المصلين في الليلة الأولى من رمضان في صلاة التراويح في التسليمات الأولى: فضيلة الشيخ أ.د. عبد الله الجهني أما التسليمات الأخيرة مع الوتر: فسيؤمها معالي الشيخ أ.د. عبد الرحمن السديس.
وفي الليلة الأخيرة من رمضان، فسيكون توزيع الأئمة كما يلي: (التسليمات الأولى: فضيلة الشيخ أ.د. عبد الله الجهني) و(التسليمات الأخيرة مع الوتر: معالي الشيخ أ.د. عبد الرحمن السديس).
وتشهد صلاة التهجد في المسجد الحرام مشاركة عدد من الأئمة، حيث سيؤم الليلة الحادية والعشرون ( التسليمات الأولى: فضيلة الشيخ بدر التركي والتسليمة الأخيرة مع الوتر: معالي الشيخ أ.د. عبد الرحمن السديس)، أما في الليلة الاخيرة فستكون (التسليمات الأولى: فضيلة الشيخ د. بندر بليلة والتسليمة الأخيرة مع الوتر: فضيلة الشيخ د. ماهر المعيقلي).
ويضم جدول الإمامة في المسجد الحرام خلال رمضان نخبة من المشايخ، وهم: (معالي الشيخ أ.د. عبد الرحمن السديس - فضيلة الشيخ د. ماهر المعيقلي - فضيلة الشيخ أ.د. عبد الله الجهني - فضيلة الشيخ د. بندر بليلة - فضيلة الشيخ أ.د. ياسر الدوسري - فضيلة الشيخ بدر التركي - فضيلة الشيخ د. الوليد الشمسان).
الجدير بالذكر أنه قد تطرأ بعض التغييرات الطفيفة على الجدول، والتي يتم الإعلان عنها في حينها، كما يمكن للمصلين الحصول على نسخة من الجدول عبر القنوات الرسمية لوكالة شؤون الأئمة والمؤذنين، ووسائل الإعلام المختلفة، وبهذا التنظيم الدقيق، يواصل المسجد الحرام دوره في تقديم تجربة روحانية متميزة لضيوف الرحمن خلال شهر رمضان المبارك
وسيؤم المصلين في الليلة الأولى من رمضان في صلاة التراويح في التسليمات الأولى: فضيلة الشيخ أ.د. عبد الله الجهني أما التسليمات الأخيرة مع الوتر: فسيؤمها معالي الشيخ أ.د. عبد الرحمن السديس.
الليلة الأخيرة
وفي الليلة الأخيرة من رمضان، فسيكون توزيع الأئمة كما يلي: (التسليمات الأولى: فضيلة الشيخ أ.د. عبد الله الجهني) و(التسليمات الأخيرة مع الوتر: معالي الشيخ أ.د. عبد الرحمن السديس).
وتشهد صلاة التهجد في المسجد الحرام مشاركة عدد من الأئمة، حيث سيؤم الليلة الحادية والعشرون ( التسليمات الأولى: فضيلة الشيخ بدر التركي والتسليمة الأخيرة مع الوتر: معالي الشيخ أ.د. عبد الرحمن السديس)، أما في الليلة الاخيرة فستكون (التسليمات الأولى: فضيلة الشيخ د. بندر بليلة والتسليمة الأخيرة مع الوتر: فضيلة الشيخ د. ماهر المعيقلي).
ويضم جدول الإمامة في المسجد الحرام خلال رمضان نخبة من المشايخ، وهم: (معالي الشيخ أ.د. عبد الرحمن السديس - فضيلة الشيخ د. ماهر المعيقلي - فضيلة الشيخ أ.د. عبد الله الجهني - فضيلة الشيخ د. بندر بليلة - فضيلة الشيخ أ.د. ياسر الدوسري - فضيلة الشيخ بدر التركي - فضيلة الشيخ د. الوليد الشمسان).
تنظيم دقيق
الجدير بالذكر أنه قد تطرأ بعض التغييرات الطفيفة على الجدول، والتي يتم الإعلان عنها في حينها، كما يمكن للمصلين الحصول على نسخة من الجدول عبر القنوات الرسمية لوكالة شؤون الأئمة والمؤذنين، ووسائل الإعلام المختلفة، وبهذا التنظيم الدقيق، يواصل المسجد الحرام دوره في تقديم تجربة روحانية متميزة لضيوف الرحمن خلال شهر رمضان المبارك