شكرا لقرائتكم خبر عن "اليوم" ترصد مواعيد أئمة الحرم المكي في رمضان 1446هـ والان نبدء بالتفاصيل

الليلة الأخيرة

تنظيم دقيق

الدمام - شريف احمد - أعلنت وكالة شؤون الأئمة والمؤذنين بالمسجد الحرام عن جدول صلاتي التراويح والتهجد خلال شهر رمضان المبارك لعام 1446هـ، حيث يشارك نخبة من أئمة الحرم المكي في إمامة المصلين، مع تنظيم دقيق لمواعيد الصلوات وتوزيع الأئمة على مختلف الليالي، وخاصة في العشر الأواخر التي تشهد تكثيفًا لصلاة التهجد.وسيؤم المصلين في الليلة الأولى من رمضان في صلاة التراويح في التسليمات الأولى: فضيلة الشيخ أ.د. عبد الله الجهني أما التسليمات الأخيرة مع الوتر: فسيؤمها معالي الشيخ أ.د. عبد الرحمن السديس.وفي الليلة الأخيرة من رمضان، فسيكون توزيع الأئمة كما يلي: (التسليمات الأولى: فضيلة الشيخ أ.د. عبد الله الجهني) و(التسليمات الأخيرة مع الوتر: معالي الشيخ أ.د. عبد الرحمن السديس).وتشهد صلاة التهجد في المسجد الحرام مشاركة عدد من الأئمة، حيث سيؤم الليلة الحادية والعشرون ( التسليمات الأولى: فضيلة الشيخ بدر التركي والتسليمة الأخيرة مع الوتر: معالي الشيخ أ.د. عبد الرحمن السديس)، أما في الليلة الاخيرة فستكون (التسليمات الأولى: فضيلة الشيخ د. بندر بليلة والتسليمة الأخيرة مع الوتر: فضيلة الشيخ د. ماهر المعيقلي).ويضم جدول الإمامة في المسجد الحرام خلال رمضان نخبة من المشايخ، وهم: (معالي الشيخ أ.د. عبد الرحمن السديس - فضيلة الشيخ د. ماهر المعيقلي - فضيلة الشيخ أ.د. عبد الله الجهني - فضيلة الشيخ د. بندر بليلة - فضيلة الشيخ أ.د. ياسر الدوسري - فضيلة الشيخ بدر التركي - فضيلة الشيخ د. الوليد الشمسان).الجدير بالذكر أنه قد تطرأ بعض التغييرات الطفيفة على الجدول، والتي يتم الإعلان عنها في حينها، كما يمكن للمصلين الحصول على نسخة من الجدول عبر القنوات الرسمية لوكالة شؤون الأئمة والمؤذنين، ووسائل الإعلام المختلفة، وبهذا التنظيم الدقيق، يواصل المسجد الحرام دوره في تقديم تجربة روحانية متميزة لضيوف الرحمن خلال شهر رمضان المبارك