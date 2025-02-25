شكرا لمتابعة خبر عن البنيان: اختيار المعلم سيكون عبر رحلة تطويرية لمدة سنة ..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد وزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان، أن أهم ركيزة في التعليم هي المعلم، لذا تعمل الوزارة مع الجهات المختلفة لتطوير المعلم.

وقال البنيان خلال كلمة له بملتقى الاستثمار في التعليم: “صدر قرار من مجلس الوزراء بإعادة صياغة المعهد المهني لتطوير المعلمين بحيث يكون المعلم هو ركيزة أساسية في رحلة التحول”.

وتابع: “كما نعمل مع وزارة الموارد البشرية واعتبارا من العام المقبل سوف يكون اختيار المعلم سيكون عبر رحلة تطويرية لمدة سنة، من خلال المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي، وذلك لتحقيق رؤية المملكة 2030”.