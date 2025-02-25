وكشف آل الشيخ في تغريدة عبر حسابه في «x» أنه تم رُصد قيام إحدى الجمعيات بالإعلان عن جمع التبرعات (بمبلغ ٩٠ ريالا) لبناء مساجد في مكة المكرمة، مع عدم وجود مواقع مسلمة لها لبناء المساجد وعدم أخذ موافقة الوزارة على ذلك (والذي يُتابع موضوعهما حالياً مع الجهات، المعنية).
وأكد آل الشيخ نظراً لقرب شهر رمضان الكريم والذي يكثر معه مثل هذه الحالات والتجاوزات، فإنني أهيب بالجميع بعدم الانجراف وراء أي إعلانات لجمع التبرعات غير موثقة أو مصرحة من الجهات المسؤولة، وأن يلتزموا بالتبرع عن طريق القنوات الرسمية.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد رصد عدد من الشركات المتحايلة ..وزير الشؤون الإسلامية يحذر من الإنجراف وراء إعلانات جمع التبرعات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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