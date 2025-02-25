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ربط المسار الأزرق والبرتقالي لقطار الرياض
أعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض عن تشغيل «محطة قصر الحكم» ضمن شبكة قطار الرياض، ابتداءً من (الساعة السادسة) من صباح اليوم...
جامعة الأميرة نورة تحتفي بيوم التأسيس
احتفَت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بـ"يوم التأسيس", بحزمة من الفعاليات التي نظَّمتها وكالات وعمادات وكليات الجامعة.وشملت...
خطة تشغيلية للهلال الأحمر في رمضان
أطلقت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة الخطة التشغيلية لموسم العمرة خلال شهر رمضان المبارك لعام 1446هـ، وذلك ضمن...
محافظ جدة يدشن مشروع ملاعب حي الفلاح
دشَّن محافظ جدة، الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، مشروع ملاعب حي الفلاح بحضور نائب أمين محافظة جدة المهندس علي بن محمد القرني، ومدير...
زراعة عسير يحتفي بيوم التأسيس
احتفى منسوبو فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة في منطقة عسير بيوم التأسيس في مقر الفرع بمدينة أبها وسط حضور غفير من الموظفين،...
وزير التعليم : هدفنا أن يصبح التعليم السعودي ضمن أفضل 20 نظامًا تعليميًا حول العالم
أكد وزير التعليم الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان، أن الحكومة الرشيدة تستثمر في التعليم بشكل غير مسبوق بميزانية تواكب متطلبات النمو...
مجلس الوزراء: الموافقة على اتفاقية مقر بين حكومة السعودية والاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات لنقل المقر الرئيس للاتحاد إلى الرياض
رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في الرياض. وفي مستهل...
كانت هذه تفاصيل خبر ضبط وافدين ( رجل وامرأة) لممارستهما الدعارة في شقة سكنية بالباحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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