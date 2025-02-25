ضبط وافدين ( رجل وامرأة) لممارستهما الدعارة في شقة سكنية بالباحة

ربط المسار الأزرق والبرتقالي لقطار الرياض أعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض عن تشغيل «محطة قصر الحكم» ضمن شبكة قطار الرياض، ابتداءً من (الساعة السادسة) من صباح اليوم... الرياض: الرياض: دوت الخليج 26 شعبان 1446 هـ 26 شعبان 1446 هـ جامعة الأميرة نورة تحتفي بيوم التأسيس احتفَت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بـ"يوم التأسيس", بحزمة من الفعاليات التي نظَّمتها وكالات وعمادات وكليات الجامعة.وشملت... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 26 شعبان 1446 هـ 26 شعبان 1446 هـ خطة تشغيلية للهلال الأحمر في رمضان أطلقت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة الخطة التشغيلية لموسم العمرة خلال شهر رمضان المبارك لعام 1446هـ، وذلك ضمن... المدينة المنورة: دوت الخليج المدينة المنورة: دوت الخليج 26 شعبان 1446 هـ 26 شعبان 1446 هـ محافظ جدة يدشن مشروع ملاعب حي الفلاح دشَّن محافظ جدة، الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، مشروع ملاعب حي الفلاح بحضور نائب أمين محافظة جدة المهندس علي بن محمد القرني، ومدير... جدة: دوت الخليج جدة: دوت الخليج 26 شعبان 1446 هـ 26 شعبان 1446 هـ زراعة عسير يحتفي بيوم التأسيس احتفى منسوبو فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة في منطقة عسير بيوم التأسيس في مقر الفرع بمدينة أبها وسط حضور غفير من الموظفين،... أبها: دوت الخليج أبها: دوت الخليج 26 شعبان 1446 هـ 26 شعبان 1446 هـ وزير التعليم : هدفنا أن يصبح التعليم السعودي ضمن أفضل 20 نظامًا تعليميًا حول العالم أكد وزير التعليم الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان، أن الحكومة الرشيدة تستثمر في التعليم بشكل غير مسبوق بميزانية تواكب متطلبات النمو... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 26 شعبان 1446 هـ 26 شعبان 1446 هـ مجلس الوزراء: الموافقة على اتفاقية مقر بين حكومة السعودية والاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات لنقل المقر الرئيس للاتحاد إلى الرياض رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في الرياض. وفي مستهل... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 26 شعبان 1446 هـ 26 شعبان 1446 هـ

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