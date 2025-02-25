اخبار السعوديه

ضبط وافدين ( رجل وامرأة) لممارستهما الدعارة في شقة سكنية بالباحة

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  • ضبط وافدين ( رجل وامرأة) لممارستهما الدعارة في شقة سكنية بالباحة 1/3
  • ضبط وافدين ( رجل وامرأة) لممارستهما الدعارة في شقة سكنية بالباحة 2/3
  • ضبط وافدين ( رجل وامرأة) لممارستهما الدعارة في شقة سكنية بالباحة 3/3

ربط المسار الأزرق والبرتقالي لقطار الرياض

أعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض عن تشغيل «محطة قصر الحكم» ضمن شبكة قطار الرياض، ابتداءً من (الساعة السادسة) من صباح اليوم...

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جامعة الأميرة نورة تحتفي بيوم التأسيس

احتفَت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بـ"يوم التأسيس", بحزمة من الفعاليات التي نظَّمتها وكالات وعمادات وكليات الجامعة.وشملت...

icon-byline.png الرياض : دوت الخليج
icon-clock.png26 شعبان 1446 هـ

خطة تشغيلية للهلال الأحمر في رمضان

أطلقت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة الخطة التشغيلية لموسم العمرة خلال شهر رمضان المبارك لعام 1446هـ، وذلك ضمن...

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icon-clock.png26 شعبان 1446 هـ

محافظ جدة يدشن مشروع ملاعب حي الفلاح

دشَّن محافظ جدة، الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، مشروع ملاعب حي الفلاح بحضور نائب أمين محافظة جدة المهندس علي بن محمد القرني، ومدير...

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icon-clock.png26 شعبان 1446 هـ

زراعة عسير يحتفي بيوم التأسيس

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أكد وزير التعليم الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان، أن الحكومة الرشيدة تستثمر في التعليم بشكل غير مسبوق بميزانية تواكب متطلبات النمو...

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مجلس الوزراء: الموافقة على اتفاقية مقر بين حكومة والاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات لنقل المقر الرئيس للاتحاد إلى الرياض

رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في الرياض. وفي مستهل...

icon-byline.png الرياض : دوت الخليج
icon-clock.png26 شعبان 1446 هـ

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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