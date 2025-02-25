السعودية | وزارة الخارجية: المملكة ترحب بانعقاد مؤتمر الحوار الوطني السوري

أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب المملكة بانعقاد مؤتمر الحوار الوطني السوري، آملةً أن يسهم ذلك في تحقيق تطلعات الشعب السوري الشقيق وتعزيز وحدته الوطنية.

محمد يوسف

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