السعودية | وزارة الخارجية: المملكة ترحب بانعقاد مؤتمر الحوار الوطني السوري

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شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن وزارة الخارجية: المملكة ترحب بانعقاد مؤتمر الحوار الوطني السوري والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس
أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب المملكة بانعقاد مؤتمر الحوار الوطني السوري، آملةً أن يسهم ذلك في تحقيق تطلعات الشعب السوري الشقيق وتعزيز وحدته الوطنية.
وأكدت الوزارة دعم المملكة لجهود بناء مؤسسات الدولة السورية وتحقيق الاستقرار والرخاء لمواطنيها، مجددةً موقف المملكة الداعم لأمن واستقرار سوريا وسيادتها ووحدة وسلامة أراضيها.
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