السعودية | “كليات التميز” تستعرض دورها الريادي في تمكين القطاع الخاص خلال ملتقى الاستثمار في التعليم 2025

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

تشارك شركة كليات التميز في ملتقى الاستثمار في التعليم 2025 الذي تنظمه وزارة التعليم تحت شعار “استثمر من أجل الأثر”، استعرضت خلاله دورها الرائد في تمكين القطاع الخاص وغير الربحي من خلال تشغيل الكليات والمعاهد التقنية والمهنية في المملكة.

وخلال جلسة حوارية بعنوان “نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في التعليم”، أكد الرئيس التنفيذي لشركة كليات التميّز المهندس أيمن بن مصطفى آل عبدالله، أن الشركة تمثل نموذجًا رياديًا في تمكين القطاع الخاص من خلال تشغيل الكليات والمعاهد حيث تشرف اليوم على 61 معهدًا تغطي 17 قطاعًا حيويًا، مع التوسع المستمر لإضافة 6 معاهد إستراتيجية جديدة، ضمن جهودها لتعزيز جودة التدريب وتلبية احتياجات سوق العمل.

وأوضح أن الشركة تعمل على إطلاق مشروع تخصيص تشغيل 6 كليات تقنية بمعايير عالمية، مما يعكس دورها الفاعل في تطوير البيئة التدريبية في المملكة بالشراكة مع جهات محلية ودولية, مشددًا على أهمية تعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص في تطوير منظومة التدريب التقني والمهني، بما يسهم في تأهيل الكوادر الوطنية وتوفير فرص وظيفية تلبي متطلبات التنمية المستدامة.

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