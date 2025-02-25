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شكرا لقرائتكم خبر عن متفوقة على أمريكا وألمانيا.. السعودية الأكثر ثقة عالمياً بفضل رؤية 2030 والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أكد تقرير إيدلمان للثقة 2025، أن المملكة العربية السعودية الأعلى ثقة عالميًا بنسبة 87% في قطاع الحكومة، متصدرة على العديد من الدول المتقدمة.
وأوضح تصنيف تقرير إيدلمان 2025، أن السعودية حظيت بالأكثر ثقة عالمياً، وذلك للدور الذي لعبته أهداف رؤية السعودية 2030 للارتقاء بجميع المؤشرات العالمية وبمتابعة مستمرة من سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله-، ما جعلها متقدمة على العديد من الدول الكبرى، حتى أصبحت الحكومة السعودية واحدة من أكثر الحكومات موثوقية عالميًا بمعدل ثقة 87% والأولى عالمياً.
وأظهر تقرير إيدلمان 2025 أن السعودية سجلت معدل ثقة بنسبة 87%، متفوقة على دول كبرى مثل الولايات المتحدة وألمانيا.
ويعكس التفوق نجاح رؤية 2030 في تعزيز الثقة في الحكومة وقطاع الأعمال، ما يجعل المملكة ضمن الدول الأكثر موثوقية عالميًا.
وبين التقرير أن الثقة في المملكة العربية السعودية حافظت على مستوياتها المرتفعة، وتُعد المملكة أعلى دول العالم تفاؤلًا في المستقبل بنسبة 69% مقارنة مع دول العالم، إضافة إلى مواصلة تصدرها عالميًا، وتفوقت المملكة على العديد من الدول الكبرى في المؤشرات مثل الولايات المتحدة (47%)، وألمانيا (41%)، والمملكة المتحدة (43%).
وكشف التقرير أن الحكومة السعودية تحظى بمعدل ثقة 87% ما يجعلها أكثر الحكومات موثوقية في العالم، بداية من تعزيز القطاعات غير النفطية وإيجاد فرص وظيفية جديدة، وصولًا إلى جذب الاستثمارات الأجنبية وتنويع مصادر الدخل.
وأوضح تصنيف تقرير إيدلمان 2025، أن السعودية حظيت بالأكثر ثقة عالمياً، وذلك للدور الذي لعبته أهداف رؤية السعودية 2030 للارتقاء بجميع المؤشرات العالمية وبمتابعة مستمرة من سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله-، ما جعلها متقدمة على العديد من الدول الكبرى، حتى أصبحت الحكومة السعودية واحدة من أكثر الحكومات موثوقية عالميًا بمعدل ثقة 87% والأولى عالمياً.
الدول الأكثر موثوقيةوأشار التقرير تناغم عمل الحكومة والقطاع الخاص معاً ومشاركة المواطنين في تقديم المبادرات الفاعلة، جعلها تحافظ على مكانتها الريادية عالميًا
وأظهر تقرير إيدلمان 2025 أن السعودية سجلت معدل ثقة بنسبة 87%، متفوقة على دول كبرى مثل الولايات المتحدة وألمانيا.
ويعكس التفوق نجاح رؤية 2030 في تعزيز الثقة في الحكومة وقطاع الأعمال، ما يجعل المملكة ضمن الدول الأكثر موثوقية عالميًا.
تقرير إيدلمان 2025ويقيس التقرير السنوي، الذي يُعد واحدًا من أبرز الدراسات العالمية حول الثقة، مدى ثقة الجمهور في الحكومة، وأشار إلى ارتفاع مستمر في مستويات الثقة.
وبين التقرير أن الثقة في المملكة العربية السعودية حافظت على مستوياتها المرتفعة، وتُعد المملكة أعلى دول العالم تفاؤلًا في المستقبل بنسبة 69% مقارنة مع دول العالم، إضافة إلى مواصلة تصدرها عالميًا، وتفوقت المملكة على العديد من الدول الكبرى في المؤشرات مثل الولايات المتحدة (47%)، وألمانيا (41%)، والمملكة المتحدة (43%).
وكشف التقرير أن الحكومة السعودية تحظى بمعدل ثقة 87% ما يجعلها أكثر الحكومات موثوقية في العالم، بداية من تعزيز القطاعات غير النفطية وإيجاد فرص وظيفية جديدة، وصولًا إلى جذب الاستثمارات الأجنبية وتنويع مصادر الدخل.