شكرا لقرائتكم خبر عن ‎7 مراكز إسعافية بأروقة المسجد الحرام وساحاته خلال شهر رمضان والان نبدء بالتفاصيل

مراكز ثابتة

الدمام - شريف احمد - في إطار الجهود المبذولة لضمان سلامة المصلين والمعتمرين خلال موسم رمضان، يتواجد في نطاق المسجد الحرام 7 مراكز إسعافية، إضافةً إلى فرق إسعافية جوالة تعمل على التدخل السريع في المواقع المزدحمة، لتقديم الرعاية الطبية الفورية على مدار الساعة.تتوزع هذه المراكز في مواقع استراتيجية داخل المسجد الحرام وساحاته، حيث يشمل ذلك مركز إسعاف باب السلام خلف المكبرية الجنوبية، ومركز قبو توسعة الملك فهد في منطقة الاعتكاف، بالإضافة إلى مركز سطح الحرم الذي يخدم مرتادي سطح التوسعة.كما تنتشر المراكز الإسعافية في الشبيكة، القشاشية، باب 175، وشوتر 2، ما يضمن تغطية واسعة لكافة أرجاء الحرم.إلى جانب المراكز الثابتة، تعمل الفرق الإسعافية الجوالة، المجهزة بحقائب إسعافية وأجهزة طبية متنقلة، على التعامل مع الحالات الطارئة مثل الإغماء والإجهاد والإصابات المختلفة، مع إمكانية نقل الحالات التي تستدعي ذلك إلى المراكز الصحية أو المستشفيات.كما يتواجد فريق متخصص لإدارة العملية التشغيلية الميدانية والتنسيق، لضمان سرعة الاستجابة وتقديم أفضل الخدمات الصحية لضيوف الرحمن، بما يحقق أعلى معايير السلامة والرعاية الطبية داخل المسجد الحرام.