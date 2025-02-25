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الأكثر موثوقية.. المملكة تتصدر مؤشر الثقة عالميًا بتقرير إيدلمان

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واس - الرياض 0 تبليغ

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  • الأكثر موثوقية.. المملكة تتصدر مؤشر الثقة عالميًا بتقرير إيدلمان 2/2

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الدمام - شريف احمد - أكد تقرير إيدلمان للثقة 2025، أن المملكة العربية الأعلى ثقة عالميًا بنسبة 87% في قطاع الحكومة، متصدرة على العديد من الدول المتقدمة.
ويقيس التقرير السنوي، الذي يُعد واحدًا من أبرز الدراسات العالمية حول الثقة، مدى ثقة الجمهور في الحكومة، وأشار إلى ارتفاع مستمر في مستويات الثقة.

أعلى الدول تفاؤلًا

وبين أن الثقة في المملكة العربية السعودية حافظت على مستوياتها المرتفعة، وتُعد المملكة أعلى دول العالم تفاؤلًا في المستقبل بنسبة 69% مقارنة مع دول العالم، إضافة إلى مواصلة تصدرها عالميًا، وتفوقت المملكة على العديد من الدول الكبرى في المؤشرات مثل الولايات المتحدة (47%)، وألمانيا (41%)، والمملكة المتحدة (43%).

وكشف التقرير أن الحكومة السعودية تحظى بمعدل ثقة 87% ما يجعلها أكثر الحكومات موثوقية في العالم، بداية من تعزيز القطاعات غير النفطية وإيجاد فرص وظيفية جديدة، وصولًا إلى جذب الاستثمارات الأجنبية وتنويع مصادر الدخل.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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