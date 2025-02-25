شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة القابضة" توقع 4 اتفاقيات مع إندونيسيا وكبرى جامعات شرق آسيا والان نبدء بالتفاصيل



وتأتي الاتفاقيات في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها منظومة الصحة

توظيف الكوادر الصحية ووُقع مذكرة التفاهم الأولى الرئيس التنفيذي للصحة القابضة ناصر بن محمد الحقباني، ومن الجانب الإندونيسي مدير عام المديرية العامة للموارد البشرية الصحية بوزارة الصحة في جمهورية إندونيسيا يولي فاريانتي، بهدف دعم استقطاب وتوظيف الكوادر الصحية المتخصصة والمؤهلة لتقديم الخدمات الصحية المتكاملة بالمملكة.



كما وقع الرئيس التنفيذي للصحة القابضة اتفاقية تعاون مع جامعة نهضة العلماء سوروبايا البروفيسور أحمد جازيدي مينج، ومع الجامعة المحمدية يوجاكرتا ومثلها البروفيسور أحمد نورماندي، ومع جامعة قاجا مادا البروفيسيور أوفا إميليا. تقديم الرعاية الطبية ونصت مذكرة التفاهم والاتفاقيات على تأهيل المختصين في تقديم الرعاية الطبية من الكوادر الصحية من جمهورية إندونيسيا بإعتبارها أحد أكبر الدول الإسلامية، وتبادل المعرفة بين الجانبين لتطوير برامج متخصصة لخريجي المعاهد الصحية، وتسهيل تقديم برامج التحضير لامتحانات الكفاءة التمريضية، واستحداث برنامج للمنح الدراسية والزمالة الطبية للطلاب بهدف تقديم فرص العمل المناسبة، وتبادل الخبرات في تقديم الرعاية الصحية، ونقل المعرفة وأفضل ممارسات الرعاية الطبية بين الجانبين.



يُذكر أن الصحة القابضة هي شركة وطنية تتولى تقديم الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة من خلال 20 تجمع صحي يستهدف خدمة السكان في جميع مناطق المملكة، عبر تقديم نموذج الرعاية الصحية الحديث الذي يضع الإنسان في محور اهتمامه عن طريق التحول في الطريقة التي تقدم بها الرعاية الصحية لأفراد المجتمع، وتفعيل الوقاية قبل العلاج، وتقديم مستويات خدمة جديدة تسهل وصول المستفيدين إلى الخدمات الصحية للارتقاء بخدمات الرعاية الصحية.



الدمام - شريف احمد - وقعت الصحة القابضة (HHC) 4 اتفاقيات ومذكرات للتعاون مع وزارة الصحة بإندونيسيا وكبرى جامعات شرق آسيا، بهدف تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين لتقديم أفضل خدمات الرعاية الصحية، منها 3 اتفاقيات مع كبرى جامعات شرق آسيا لمدة 5 أعوام.وتأتي الاتفاقيات في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها منظومة الصحة السعودية لتحسين جودة الخدمات المقدمة في القطاع الصحي بالمملكة، وتسهيل وصول المستفيدين إليها، تحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030، وذلك ضمن زيارة رسمية للوفد الرسمي لمنظومة الصحة السعودية برئاسة وزير الصحة رئيس مجلس إدارة الصحة القابضة فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، لجمهورية إندونيسيا.ووُقع مذكرة التفاهم الأولى الرئيس التنفيذي للصحة القابضة ناصر بن محمد الحقباني، ومن الجانب الإندونيسي مدير عام المديرية العامة للموارد البشرية الصحية بوزارة الصحة في جمهورية إندونيسيا يولي فاريانتي، بهدف دعم استقطاب وتوظيف الكوادر الصحية المتخصصة والمؤهلة لتقديم الخدمات الصحية المتكاملة بالمملكة.كما وقع الرئيس التنفيذي للصحة القابضة اتفاقية تعاون مع جامعة نهضة العلماء سوروبايا البروفيسور أحمد جازيدي مينج، ومع الجامعة المحمدية يوجاكرتا ومثلها البروفيسور أحمد نورماندي، ومع جامعة قاجا مادا البروفيسيور أوفا إميليا.ونصت مذكرة التفاهم والاتفاقيات على تأهيل المختصين في تقديم الرعاية الطبية من الكوادر الصحية من جمهورية إندونيسيا بإعتبارها أحد أكبر الدول الإسلامية، وتبادل المعرفة بين الجانبين لتطوير برامج متخصصة لخريجي المعاهد الصحية، وتسهيل تقديم برامج التحضير لامتحانات الكفاءة التمريضية، واستحداث برنامج للمنح الدراسية والزمالة الطبية للطلاب بهدف تقديم فرص العمل المناسبة، وتبادل الخبرات في تقديم الرعاية الصحية، ونقل المعرفة وأفضل ممارسات الرعاية الطبية بين الجانبين.يُذكر أن الصحة القابضة هي شركة وطنية تتولى تقديم الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة من خلال 20 تجمع صحي يستهدف خدمة السكان في جميع مناطق المملكة، عبر تقديم نموذج الرعاية الصحية الحديث الذي يضع الإنسان في محور اهتمامه عن طريق التحول في الطريقة التي تقدم بها الرعاية الصحية لأفراد المجتمع، وتفعيل الوقاية قبل العلاج، وتقديم مستويات خدمة جديدة تسهل وصول المستفيدين إلى الخدمات الصحية للارتقاء بخدمات الرعاية الصحية.