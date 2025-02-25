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سفير المملكة في سوريا يناقش الموضوعات المشتركة مع المبعوث الأممي

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واس- دمشق 0 تبليغ

سفير المملكة في سوريا يناقش الموضوعات المشتركة مع المبعوث الأممي

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الدمام - شريف احمد - استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى سوريا الدكتور فيصل المجفل، في مقر السفارة، المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا جير بيدرسون.
وجرى خلال الاستقبال، مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

سفارة في دمشق

سبق وأقامت سفارة المملكة العربية السعودية في الجمهورية العربية السورية، حفل استقبال بمناسبة يوم التأسيس، وذلك بمقرها في العاصمة دمشق.
حضر الاحتفال، معاون وزير الخارجية السوري ياسر الجندي وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين في سوريا وجمع من رجال الأعمال والمثقفين.
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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