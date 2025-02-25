شكرا لقرائتكم خبر عن سفير المملكة في سوريا يناقش الموضوعات المشتركة مع المبعوث الأممي والان نبدء بالتفاصيل

سفارة السعودية في دمشق

الدمام - شريف احمد - استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى سوريا الدكتور فيصل المجفل، في مقر السفارة، المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا جير بيدرسون.وجرى خلال الاستقبال، مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.سبق وأقامت سفارة المملكة العربية السعودية في الجمهورية العربية السورية، حفل استقبال بمناسبة يوم التأسيس، وذلك بمقرها في العاصمة دمشق.حضر الاحتفال، معاون وزير الخارجية السوري ياسر الجندي وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين في سوريا وجمع من رجال الأعمال والمثقفين.