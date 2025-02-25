شكرا لقرائتكم خبر عن المشاركون في مسابقة الملك سلمان للقرآن: المنافسة شرف ورفعة والان نبدء بالتفاصيل

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام