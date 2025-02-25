"التجارة": نمو قطاع الأعمال في المدينة المنورة 37% خلال 6 سنوات

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المؤسسات تتصدر

أبرز الأنشطة النامية

الدمام - شريف احمد - كشفت وزارة التجارة تسجيل قطاع الأعمال في منطقة المدينة المنورة نموًا بنسبة 37% خلال 6 سنوات، إذ بلغ إجمالي السجلات التجارية القائمة أكثر من 86,000 سجلًا تجاريًا بنهاية العام 2024م مقارنة ب 63,000 سجل تجاري قائم بنهاية العام 2018م.واستحوذت المؤسسات على الحصة الأكبر من إجمالي السجلات التجارية القائمة بالمنطقة بإجمالي 73,700 سجل تجاري، فيما بلغت سجلات الشركات 12,500 سجل تجاري.وكانت أعداد السجلات التجارية القائمة للمؤسسات بمنطقة المدينة المنورة لم تتجاوز 55,000 سجلًا تجاريًا نهاية العام 2018م، وسجلات الشركات 7,900 سجلًا تجاريًا خلال الفترة نفسها.يأتي ذلك في الوقت الذي تشهد فيه منطقة المدينة المنورة تناميًا في حجم القطاعات والأنشطة الاقتصادية الواعدة تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.ومن أبرز الأنشطة التي شهدت تناميًا في المنطقة صناعة التمور، وتنظيم الرحلات السياحية، وقطاع الخدمات اللوجستية، وقطاع الفنادق، وأنشطة البرمجة الحاسوبية، حيث ساهمت في تنمية الاقتصاد المحلي، وتنويع مصادر الدخل، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، وخلق الوظائف.