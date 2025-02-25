"التجارة": نمو قطاع الأعمال في المدينة المنورة 37% خلال 6 سنوات

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شكرا لقرائتكم خبر عن "التجارة": نمو قطاع الأعمال في المدينة المنورة 37% خلال 6 سنوات والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - كشفت وزارة التجارة تسجيل قطاع الأعمال في منطقة المدينة المنورة نموًا بنسبة 37% خلال 6 سنوات، إذ بلغ إجمالي السجلات التجارية القائمة أكثر من 86,000 سجلًا تجاريًا بنهاية العام 2024م مقارنة ب 63,000 سجل تجاري قائم بنهاية العام 2018م.
وكانت أعداد السجلات التجارية القائمة للمؤسسات بمنطقة المدينة المنورة لم تتجاوز 55,000 سجلًا تجاريًا نهاية العام 2018م، وسجلات الشركات 7,900 سجلًا تجاريًا خلال الفترة نفسها.
يأتي ذلك في الوقت الذي تشهد فيه منطقة المدينة المنورة تناميًا في حجم القطاعات والأنشطة الاقتصادية الواعدة تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
المؤسسات تتصدرواستحوذت المؤسسات على الحصة الأكبر من إجمالي السجلات التجارية القائمة بالمنطقة بإجمالي 73,700 سجل تجاري، فيما بلغت سجلات الشركات 12,500 سجل تجاري.
وكانت أعداد السجلات التجارية القائمة للمؤسسات بمنطقة المدينة المنورة لم تتجاوز 55,000 سجلًا تجاريًا نهاية العام 2018م، وسجلات الشركات 7,900 سجلًا تجاريًا خلال الفترة نفسها.
يأتي ذلك في الوقت الذي تشهد فيه منطقة المدينة المنورة تناميًا في حجم القطاعات والأنشطة الاقتصادية الواعدة تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.