وزارة الخارجية: المملكة تُرحِّب بانعقاد مؤتمر الحوار الوطني السوري

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محمد بن مسعود - الدمام - أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب المملكة بانعقاد مؤتمر الحوار الوطني السوري، آملةً أن يُسهم ذلك في تحقيق تطلُّعات الشعب السوري الشقيق، وتعزيز وحدته الوطنية.

وأكدت الوزارة دعم المملكة لجهود بناء مؤسسات الدولة السورية، وتحقيق الاستقرار والرخاء لمواطنيها، مُجددةً موقف المملكة الداعم لأمن واستقرار سوريا، وسيادتها، ووحدة وسلامة أراضيها.

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