شكرا لمتابعة خبر عن لحظة تجمد المياه في طريف.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - شهدت محافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية انخفاضًا حادًا في درجات الحرارة، ما أدى إلى تجمد المياه على الصخور في بعض المناطق.

وأظهر مقطع فيديو، التقطه أحد المواطنين، طبقات الجليد المتشكلة، حيث بدأ بتكسيرها وسط الأجواء الباردة.

وكانت طريف سجلت صباح اليوم الثلاثاء -5 درجات مئوية، كأدنى درجة حرارة بين مدن ومحافظات المملكة.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليومي استمرار الأجواء الباردة إلى شديدة البرودة، مع فرصة لتكون الصقيع خلال ساعات الصباح الباكر في مناطق تبوك، حائل، الجوف، والحدود الشمالية.

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