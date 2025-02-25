شكرا لمتابعة خبر عن المسند: عودة طائر الكرك المكحل إلى الجزيرة العربية في غضون أسبوع والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد أستاذ المناخ بجامعة القصيم، عبدالله المسند، أنه ستكون هناك تغييرات في بعض مواقيت الصلاة ابتداءً من شهر مارس المقبل.

وقال المسند عبر صفحته الرسمية على منصة إكس: “في هذه الأيام وحتى الثلث الثالث من شهر مارس تقريبًا، يصل وقت دخول صلاة العصر إلى أقصى تأخير له خلال العام”.

وأضاف المسند: “تستمر زيادة ساعات النهار بمعدل دقيقة و23 ثانية يوميًا، ولا نزال في فصل الشتاء”.

وأشار المسند إلى أنه تبقى أسبوع واحد على عودة طائر الكرك المكحل إلى الجزيرة العربية.

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