شكرا لمتابعة خبر عن التأمينات الاجتماعية: 3 أيام فقط للاستفادة من الإعفاء الكامل من الغرامات والمخالفات .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن أمام المنشآت فرصة أخيرة للاستفادة من الإعفاء الكامل من الغرامات والمخالفات، شريطة التسجيل في المبادرة وسداد الاشتراكات المستحقة.

وأوضح المتحدث الإعلامي للمؤسسة، عبدالإله العسكر، أن المبادرة تشمل جميع المخالفات المسجلة قبل 3 مارس 2024، مشيرًا إلى أن المهلة المتبقية للاستفادة من الإعفاء الكامل تنتهي خلال ثلاثة أيام فقط.

ودعت التأمينات أصحاب المنشآت إلى المسارعة بالتسجيل وسداد الاشتراكات عبر تطبيق GOSI أو من خلال الموقع الإلكتروني للمؤسسة، مؤكدة أن الإجراءات تتم بسهولة ويسر لضمان استفادة الجميع قبل انتهاء المهلة المحددة.

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