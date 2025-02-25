شكرا لمتابعة خبر عن الزعاق: إذا كان شهر وافي القمر يختفي ليلة وإذا كان هافي يختفي ليلتين ..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح خبير الأرصاد الدكتور خالد الزعا يوضح في أي شهر يختفي القمر ليلة وفي أي شهر يختفي ليلتين؟.

وقال الزعاق، خلال حلقة من برنامج تقويم: “نشاهد الشمس كل يوم والقمر 28 يوم، إذا كان شهر وافي 30 يوم فالقمر يختفي ليلة، وإذا كان شهر هافي 28 يوما يختفي ليلتين”.

وتابع: “القمر في منتصف الشهر الهجري يكون في قمة إضاءته لأنه مبتعدا عن الشمس، وفي أول ونهاية الشهر يكون هلال نحيل لأنه مقترب من الشمس”.

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