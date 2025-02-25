شكرا لمتابعة خبر عن متحدث الأرصاد: الجمعة نهاية الشتاء أرصاديًا.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني، أن يوم الجمعة سيكون نهاية فصل الشتاء أرصاديًا في المملكة، وذلك وفقًا للتقارير المناخية الصادرة عن المركز.

وأوضح القحطاني خلال مداخلته مع قناة «الإخبارية»، أن المملكة تشهد حاليًا أقوى موجة برد لهذا الموسم، حيث تسببت في انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة، وصلت إلى 5 درجات تحت الصفر في بعض المناطق، مشيرًا إلى أن هذه الموجة ستستمر حتى يوم الخميس المقبل.

وأضاف أن المناطق الشمالية سجلت أدنى درجات الحرارة، بينما امتد تأثير الموجة إلى المنطقة الشرقية، القصيم، الرياض، المدينة المنورة، والمناطق الشمالية منها، كما شملت المناطق الجنوبية الداخلية مثل نجران والمناطق المحيطة بها.

ومن المتوقع أن تعود درجات الحرارة للارتفاع التدريجي بعد انتهاء هذه الموجة، وفقًا لتوقعات المركز الوطني للأرصاد.

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