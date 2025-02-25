السعودية | جمعية “المودة” تعقد اجتماع مجلس إدارتها وتطلق حملة “تبرعك رحمة” لدعم الأسر المحتاجة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 _ جدة

في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الاستدامة الاجتماعية وتحقيق أهدافها التنموية، عقدت جمعية “المودة” للتنمية الأسرية اجتماع مجلس إدارتها الثاني بدورته الرابعة، حيث ناقش المجلس مجموعة من المحاور الاستراتيجية التي تعزز من دور الجمعية في دعم الاستقرار الأسري والاجتماعي.

وافتتح الاجتماع رئيس مجلس الإدارة، المهندس فيصل بن سيف الدين السمنودي، بكلمة أكد فيها التزام الجمعية بتنفيذ استراتيجياتها وفق رؤية المملكة 2030، مشيرًا إلى أهمية العمل المؤسسي القائم على الابتكار والتطوير المستمر. كما شدد على ضرورة تعزيز الشراكات الاستراتيجية لضمان استدامة الأثر الاجتماعي وتحقيق أهداف الجمعية بكفاءة أعلى.

وشهد الاجتماع استعراض تقرير الأداء السنوي لعام 2024، والذي كشف عن تحقيق الجمعية لنسبة إنجاز تفوق المستهدفات في العديد من البرامج، مما يعكس نجاح استراتيجياتها في تلبية احتياجات الأسرة والمجتمع. كما ناقش المجلس توصيات إعادة تطوير الخطة الاستراتيجية 2030، حيث أكد رئيس المجلس على ضرورة إجراء دراسة بحثية معمقة عن احتياجات الأسرة السعودية عبر جهة محايدة، لضمان دقة التوجهات المستقبلية.

كما تم خلال الاجتماع استعراض مستجدات المشاريع والمنافسات الحكومية، واعتماد الأسماء المقترحة لعضوية اللجان الفرعية للدورة الجديدة، بما في ذلك لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية، ولجنة الترشيحات والمكافآت، ولجنة الاستثمار وتنمية الموارد المالية، واللجنة الاستشارية للإنتاج الإعلامي.

وعلى هامش الاجتماع، أعلن مجلس الإدارة عن إطلاق حملة “تبرعك رحمة”، والتي تهدف إلى دعم الأسر المحتاجة خلال شهر رمضان، من خلال تقديم المساعدات العينية والمالية لضمان تحسين جودة حياتهم. وأكد السمنودي أن الحملة تأتي امتدادًا لرسالة الجمعية في تعزيز التكافل الاجتماعي، داعيًا كافة أفراد المجتمع والشركاء إلى المساهمة في إنجاحها لتحقيق أكبر أثر ممكن.

ويؤكد هذا الاجتماع التزام جمعية “المودة” بمسؤولياتها الاجتماعية وسعيها الدائم لتطوير خدماتها وبرامجها، بما يضمن بناء مجتمع أكثر استقرارًا وتماسكًا.

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