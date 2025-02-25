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السعودية | سفارة المملكة في روسيا تحتفي بـ”يوم التأسيس”

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السعودية | سفارة المملكة في روسيا تحتفي بـ”يوم التأسيس”

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

احتفت سفارة المملكة في روسيا الاتحادية, بمناسبة يوم التأسيس، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين عبدالرحمن الأحمد, ومعالي نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، إلى جانب السفراء المعتمدين لدى موسكو، ومنسوبي السفارة والملحقيات والمكاتب الفنية، والطلبة السعوديين والزائرين.

وتضمن الاحتفاء معرضًا للصور التاريخية والتراثية التي تعكس مراحل تأسيس الدولة وتطورها، وتقديم القهوة السعودية والتمور، مما أضفى طابعًا تراثيًا مميزًا على الفعالية.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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