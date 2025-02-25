السعودية | سفارة المملكة في روسيا تحتفي بـ”يوم التأسيس”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

احتفت سفارة المملكة في روسيا الاتحادية, بمناسبة يوم التأسيس، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين عبدالرحمن الأحمد, ومعالي نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، إلى جانب السفراء المعتمدين لدى موسكو، ومنسوبي السفارة والملحقيات والمكاتب الفنية، والطلبة السعوديين والزائرين.

وتضمن الاحتفاء معرضًا للصور التاريخية والتراثية التي تعكس مراحل تأسيس الدولة السعودية وتطورها، وتقديم القهوة السعودية والتمور، مما أضفى طابعًا تراثيًا مميزًا على الفعالية.

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