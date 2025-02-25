السعودية | برنامج الربط الجوي يُعلن إطلاق رحلات مباشرة من لندن غاتويك إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أعلن برنامج الربط الجوي اليوم بالتعاون مع هيئة تطوير المدينة المنورة وشركة طيبة لتشغيل المطارات عن دخول خطوط طيران “Wizz Air ” برحلات مباشرة بين لندن غاتويك ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي.

وبين البرنامج أن الرحلات ستبدأ من تاريخ ٢ أغسطس القادم، بواقع سبعة رحلات أسبوعيًا، وذلك بواسطة أسطول طائرة A321 XLR بسعة 239 مقعدًا مما يسهم بتوفير 173,992 مقعدًا سنويًا بمنخفض التكلفة بين الاتجاهين.

وأكد الرئيس التنفيذي لبرنامج الربط الجوي ماجد خان, أن هذه المسارات الجديدة تأتي ضمن الشراكة الإستراتيجية مع هيئة تطوير المدينة المنورة ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز لتعزز السياحة الوافدة من المملكة المتحدة إلى المملكة العربية السعودية لاستكشاف الأرث التاريخي بمنطقة المدينة المنورة وموقعها الجغرافي المميز الذي يسهل على السائح الوصول بكل سلاسة إلى مختلف المدن بالمملكة.

من جانبه، رحب الرئيس التنفيذي لشركة طيبة لتشغيل المطارات المهندس سفيان عبدالسلام سبة، بتدشين رحلات مباشرة لطيران “Wizz Air” بين مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي ومطار لندن جاتويك، مؤكدًا أهمية هذه الخطوة في تعزيز شبكة الربط الجوي وتوفير تجربة سفر مميزة.

وأفاد بأن هذا التدشين يأتي ضمن الخطط الإستراتيجية لشركة طيبة لتشغيل المطارات لتوسيع شبكة وجهات المطار وتدشين وجهات أوروبية جديدة لتعزيز مكانته كمركز إقليمي للسفر ووجهة سفر رائدة، وذلك في إطار الإسهام في تحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للطيران، وتعكس هذه أهمية المدينة المنورة المتزايدة في المشهد السياحي العالمي، وصُنفت كأفضل مدينة سياحية في المملكة وضمن قائمة أفضل 100 وجهة سياحية في العالم لعام 2024، مما يعزز مكانتها كوجهة رئيسية للمسافرين من جميع أنحاء العالم.

يذكر أن برنامج الربط الجوي يستهدف زيادة النمو السياحي في المملكة، من خلال تعزيز الربط الجوي بين المملكة ودول العالم، عبر تطوير المسارات الجوية الحالية والمحتملة، وربط المملكة بوجهاتٍ جديدة عالمية، ويعمل برنامج الربط الجوي بصفته المُمكّن التنفيذي للإستراتيجية الوطنية للسياحة، والإستراتيجية الوطنية للطيران، على تعزيز التعاون وبناء الشراكات بين الجهات الفاعلة الرئيسية في القطاعين العام والخاص في منظومتيّ السياحة والطيران، لتعزيز مكانة المملكة بصفتها وجهة سياحية رائدة عالميًا في مجال الربط الجوي السياحي.

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